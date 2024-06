FOXO Technologies Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur l'amélioration de la santé et de la longévité humaines par le développement de technologies de pointe et de solutions de produits pour diverses industries, y compris l'assurance-vie. Sa technologie épigénétique applique l'intelligence artificielle à la méthylation de l'acide désoxyribonucléique (ADN) pour identifier les biomarqueurs moléculaires de la santé humaine et du vieillissement. Son segment FOXO Labs effectue des travaux de recherche et de développement et commercialise une technologie propriétaire de biomarqueurs épigénétiques. Il concentre ses efforts sur l'offre de services bioinformatiques, une suite d'outils bioinformatiques pour aider les chercheurs à traiter, analyser et interpréter les données épigénétiques, ainsi que sur la recherche et le développement dans les domaines des tests de santé et de bien-être alimentés par l'apprentissage automatique et l'IA (y compris une plateforme potentielle d'IA pour la fourniture de données sur la santé et le bien-être aux particuliers, aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de services tiers).

Secteur Services et conseils en informatique