FOXO Technologies Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur la commercialisation de la science de la longévité par le biais de produits et de services destinés à l'industrie de l'assurance-vie. Sa technologie épigénétique applique l'intelligence artificielle à la méthylation de l'acide désoxyribonucléique (ADN) pour identifier les biomarqueurs moléculaires de la santé humaine et du vieillissement. La société exerce ses activités dans deux secteurs : FOXO Labs et FOXO Life. FOXO Labs commercialise une technologie de biomarqueurs épigénétiques qui sera utilisée pour la tarification de la mortalité et la classification des risques dans le secteur mondial de l'assurance-vie. Sa technologie de biomarqueurs permet l'adoption de nouvelles solutions de biomarqueurs de santé et de bien-être basées sur la salive pour la tarification et l'évaluation des risques. FOXO Life redéfinit la relation entre les consommateurs et les assureurs en associant l'assurance-vie à une longévité saine. FOXO Life cherche à transformer la proposition de valeur de l'assureur vie, qui n'est plus un fournisseur de produits de protection contre le risque de mortalité.

Secteur Services et conseils en informatique