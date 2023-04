Foxtons enregistre une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel

Foxtons Group PLC - Agence immobilière basée à Londres - Pour le trimestre clos le 31 mars, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 32,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 10 % par rapport aux 30,0 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le chiffre d'affaires des locations s'élève à 22,8 millions de livres sterling, soit une hausse de 27 % par rapport aux 17,9 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires des ventes s'élève à 8,1 millions de livres sterling, soit une baisse de 16 % par rapport aux 9,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires des services financiers a diminué de 18 %, passant de 2,4 millions de livres sterling à 2,0 millions de livres sterling. La baisse du chiffre d'affaires des services financiers s'inscrit dans un contexte de baisse de l'activité sur le marché des ventes, mais "l'investissement dans la capacité des conseillers a permis d'augmenter légèrement les volumes, en particulier pour les clients qui se refinancent".

Guy Gittins, directeur général, déclare : "Nous avons enregistré une bonne croissance en glissement annuel au premier trimestre, reflétant la forte croissance de notre activité de location de biens immobiliers, grâce à des améliorations opérationnelles et à une forte demande de la part des locataires, qui ont entraîné une forte croissance organique du chiffre d'affaires, complétée par des revenus supplémentaires provenant d'acquisitions. Comme prévu, les revenus de Sales and Financial Services ont baissé en glissement annuel, reflétant la baisse du pipeline under-offer au début de l'année 2023 et la volatilité du marché hypothécaire. Au cours du trimestre, les améliorations opérationnelles et les niveaux croissants de la demande des acheteurs, signifient que nous avons bien progressé dans la reconstitution du pipeline de ventes sous-offre."

Cours actuel de l'action : 37,76 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 18

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.