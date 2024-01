Foxtons Group plc est une agence immobilière basée au Royaume-Uni. Elle fournit des services pour le marché de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni. Elle propose une gamme de services immobiliers résidentiels dans les domaines de la location, de la vente et des services financiers, par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 60 agences interconnectées. La société opère à travers trois segments : Lettings, Sales et Financial Services. Le secteur des locations génère des commissions sur la location et la gestion de propriétés résidentielles, ainsi que des revenus provenant des intérêts perçus sur les dépôts des locataires. Le secteur des ventes génère des commissions sur les ventes d'immeubles résidentiels. Les services financiers génèrent des commissions sur l'octroi de prêts hypothécaires et de produits connexes dans le cadre de contrats avec des prestataires de services financiers et perçoivent des frais de gestion de la part des clients. Il offre également des services de recherche de locataires, de perception des loyers, de renouvellement des baux et de gestion immobilière.

Secteur Développement et opérations immobilières