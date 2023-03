Le bénéfice de Foxtons double ; le bénéfice annuel de Reach baisse

(Alliance News) - Voici un tour d'horizon des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et non rapportés séparément par Alliance News :

----------

Foxtons Group PLC - Agence immobilière axée sur Londres - Le bénéfice annuel avant impôt double en 2022 pour atteindre 11,9 millions de GBP, contre 5,6 millions de GBP l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires grimpe de 11 % pour atteindre 140,3 millions de GBP, contre 126,5 millions de GBP. Déclare un dividende final de 0,7 pence par action pour 2022, en hausse par rapport à 0,27 pence pour 2021. Le dividende total est de 0,90 pence par action, soit un doublement par rapport à 0,45 pence l'année précédente. Déclare que les transactions de janvier et février sont conformes à ses propres attentes. Note la dynamique du marché de la location avec de faibles volumes et des prix de location élevés en 2023. S'attend à une normalisation des taux de croissance des prix de location d'une année sur l'autre.

----------

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC - Fonds d'investissement coté au FTSE250 - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre chute de 14% à 117,6 pence, contre 136,4 pence un an auparavant. Déclare un dividende intérimaire de 0,58 pence par action, en hausse de 12 % par rapport à 0,52 pence l'année précédente. Le rendement total de la VNI est positif de 1,3 %, dépassant son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets avec dividendes nets réinvestis, qui a eu un rendement total négatif de 2,1 %. Pour l'avenir, la fiducie se dit confiante que les marchés émergents offriront une vaste sélection d'opportunités. "Bien qu'il puisse y avoir des périodes où cette approche sous-performe notre indice de référence, nous pensons qu'elle continuera à récompenser les investisseurs sur le long terme", déclare le président Aidan Lisser.

----------

Physiomics PLC - Société de conseil en oncologie basée à Londres, qui utilise des modèles mathématiques pour soutenir le développement de régimes de traitement du cancer et de solutions de médecine personnalisée - La perte avant impôts du premier semestre de l'exercice 2023 au 31 décembre se creuse pour atteindre 287 000 GBP, contre 170 000 GBP il y a un an. La société déclare avoir "considérablement diversifié sa clientèle au cours de l'année dernière", avec environ 62 % du revenu total du premier semestre provenant de six clients de petite ou moyenne taille, contre quatre clients de petite ou moyenne taille représentant 33 % du revenu total un an plus tôt. Le revenu tombe à 338 000 GBP, contre 366 000 GBP. Se réjouit d'un "solide second semestre".

----------

Reach PLC - Éditeur de journaux, de magazines et de produits numériques basé à Londres - Déclare des résultats annuels décevants pour l'année se terminant le 25 décembre, le chiffre d'affaires chutant de 2,3 %, passant de 615,8 millions de GBP à 601,4 millions de GBP. Le bénéfice avant impôts baisse de 9,7 %, passant de 73,3 millions de GBP à 66,2 millions de GBP. Les coûts, cependant, diminuent de 1,2 %, passant de 538,1 millions de GBP à 531,5 millions de GBP. Laisse le dividende final inchangé à 4,46p. "Les 12 prochains mois apporteront de nouveaux défis, mais nous avons prouvé au cours des dernières années que Reach est une entreprise résiliente", déclare la firme.

----------

Revolution Bars Group PLC - Chaîne de bars basée à Tameside, en Angleterre - Déclenche une perte avant impôts de 91 000 GBP au cours du semestre clos le 31 décembre, dans un contexte de coûts énergétiques élevés, par rapport à un bénéfice de 4,3 millions GBP l'année précédente. Le revenu augmente de 2,5 %, passant de 74,1 millions de GBP à 76,0 millions de GBP. L'augmentation du coût des ventes dépasse la croissance du chiffre d'affaires, s'étendant de 6,7 % à 17,4 millions GBP contre 16,3 millions GBP. Les frais d'exploitation augmentent de 8,4 %, passant de 51,2 millions de GBP à 55,5 millions de GBP. "L'inflation continue d'alimenter la crise du coût de la vie, ce qui a pour double effet d'augmenter les coûts pour le groupe et d'affecter la confiance des clients. Les prix de l'énergie suivent une tendance dans la bonne direction, ce qui est utile pour l'entreprise, mais aussi, espérons-le, pour nos invités, afin d'atténuer les pressions inflationnistes qui existent actuellement", déclare Revolution Bars. L'entreprise prévoit de réaliser un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement conforme aux attentes du marché pour l'exercice 2023, qui se terminera le 1er juillet.

----------

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

