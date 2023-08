FP Newspapers Inc. est une société canadienne qui détient des titres lui donnant droit à plus de 49 % de l'encaisse distribuable de FP Canadian Newspapers Limited Partnership (FPLP). FPLP possède et exploite le Winnipeg Free Press, ainsi que plusieurs autres publications d'information et de médias basées au Manitoba qui sont disponibles en format imprimé et numérique.

Secteur Edition