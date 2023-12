FPT Corporation lance officiellement sa filiale de technologie automobile - FPT Automotive. Avec pour mission de faire progresser les véhicules définis par logiciel (SDV), de façonner la nouvelle ère de la mobilité et d'offrir aux clients des normes de sécurité plus élevées et des expériences supérieures, FPT Automotive vise à devenir un fournisseur de services et de produits automobiles de classe mondiale d'une valeur d'un milliard de dollars d'ici 2030. FPT Automotive propose une gamme complète de services d'ingénierie englobant l'infotainment embarqué, les unités de contrôle électronique (ECU), la sécurité fonctionnelle, la sécurité, la conception UI/UX de l'automobile, la connectivité sans fil et l'ingénierie numérique.

Au cœur de ces offres se trouve MaaZ, le système AUTOSAR propriétaire pour les solutions ECU clés en main. En s'appuyant sur ses compétences en matière de développement logiciel, l'entreprise vise à permettre aux fournisseurs de premier rang, aux équipementiers et aux fabricants de puces d'améliorer leur compétitivité sur le marché et de proposer des véhicules plus connectés, plus intelligents, plus durables et plus prêts pour l'avenir. L'entreprise garantit une conformité totale avec les normes industrielles telles que ISO26262 pour la gestion de la sécurité fonctionnelle et Automotive SPICE pour les processus de développement de logiciels dans le secteur automobile.

FPT Automotive dispose actuellement d'une équipe mondiale de 4 000 ingénieurs et experts en logiciels automobiles répartis sur différents modèles de livraison, ce qui permet de rationaliser les solutions, d'optimiser les coûts et de s'adapter aux exigences changeantes des clients et de l'industrie. Ses principaux marchés sont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam. Le lancement de FPT Automotive répond à la demande mondiale de SDV, s'aligne sur l'investissement stratégique de FPT dans les services et solutions d'ingénierie de produits automobiles, et tire parti de sa grande expertise.

Il permet une approche plus centrée sur le client, accélérée par la gestion des comptes mondiaux et les fusions-acquisitions.