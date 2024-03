FPT Corp est un conglomérat basé au Vietnam. Les activités de la société sont divisées en trois segments : Technologie, Télécommunications et Investissement et éducation. Dans le segment Technologie, la société fournit des solutions et des services numérisés pour la finance et la banque, les finances publiques, les télécommunications, la santé, les transports, et les services d'électricité, d'eau et de gaz, etc. En outre, elle édite des logiciels, fabrique des microcircuits et vend au détail des ordinateurs et d'autres équipements électroniques. Dans le secteur des télécommunications, la société est un fournisseur d'accès Internet proposant divers services à valeur ajoutée, et elle offre également des services de diffusion via FPT Play et les journaux électroniques, ainsi que des services publicitaires. Dans le segment Investissement et éducation, elle est engagée dans l'exploitation d'écoles primaires, secondaires et secondaires, de collèges et d'universités électroniques, ainsi que de classes de formation professionnelle. La société gère ses nouveaux investissements dans diverses filiales et sociétés affiliées.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation