30/05/2023 : Ordre du jour et texte de résolutions

FRANCE TOURISME IMMOBILIER Société anonyme au capital de 7.310.666,25 euros Siège social : Hôtel Le Totem, Les Près de Flaine, 74300 Arâches-La-Frasse 380 345 256 RCS ANNECY _______________________ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2023 Ordre du jour A titre ordinaire : Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et sur le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;

L.225-38 du Code de commerce ; Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs ;

Affectation du résultat ;

Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce ;

L.225-38 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier BRUNETTI ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Ludovic DAUPHIN ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société F I P P ;

Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs pour l'exercice en cours ;

Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. A titre extraordinaire : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;

Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression de droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;

Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;

Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L.225-129-6 du code de commerce et L.3332-18 et suivants du code du travail ;

L.225-129-6 du code de commerce et L.3332-18 et suivants du code du travail ; Plafond global des augmentations de capital ;

Modification de la durée du mandat des administrateurs et modification corrélative de l'article

III-1 paragraphe 3 des Statuts ;

III-1 paragraphe 3 des Statuts ; Pouvoirs pour les formalités. 1 RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE A TITRE ORDINAIRE PREMIERE RESOLUTION(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après présentation des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et qui se traduisent par une perte de 110 431,13 euros. En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts. DEUXIEME RESOLUTION(Affectation du résultat) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice, d'un montant de 110 431,13 euros, de la manière suivante : ORIGINE : Perte de l'exercice clos le 31/12/2022 : (110 431,13) € Report à nouveau débiteur au 31/12/2022 : (9 688 974,11) € AFFECTATION : En totalité, au report à nouveau : (110 431,13) € Solde du report à nouveau après affectation : (9.799.405,24) € Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 20 Juin 2019, approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et compte tenu de l'affectation du résultat, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social L'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2019 a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société. Les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social. Distribution de dividendes: Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le Président rappelle que la Société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices. 2 TROISIEME RESOLUTION(Approbation des conventions et engagements visés à l'article L.225- 38 du Code de commerce) L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées aux articles L.225-38 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. QUATRIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier BRUNETTI) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Xavier BRUNETTI est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028, sous la condition suspensive de la modification de l'article III-1 paragraphe 3 des Statuts par les actionnaires. CINQUIEME RESOLUTION(Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Ludovic DAUPHIN) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires constatant que le mandat d'Administrateur de Monsieur Ludovic DAUPHIN est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028, sous la condition suspensive de la modification de l'article III-1 paragraphe 3 des Statuts par les actionnaires. SIXIEME RESOLUTION(Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société F I P P) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires constatant que le mandat d'Administrateur de la société F I P P est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028, sous la condition suspensive de la modification de l'article III-1 paragraphe 3 des Statuts par les actionnaires. SEPTIEME RESOLUTION(Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs pour l'exercice en cours) L'Assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, fixe le montant de la rémunération globale annuelle des administrateurs à répartir entre ces derniers, pour l'exercice en cours, à un montant de 9.600 euros. HUITIEME RESOLUTION((Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes) L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de assemblées générales ordinaire, connaissance prise du conformément aux dispositions des articles L.225-129, Commerce : quorum et de majorité requises pour les rapport du Conseil d'Administration et L.225-129-2 et L.225-130 du Code de 1°) Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, pendant une période de 26 mois compter du jour de la présente assemblée, la compétence de décider une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera 3 légalement et statutairement possible et sous forme d'attribution d'actions gratuites ou/et d'élévation de la valeur nominale des actions existantes. 2°) Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées, augmenté du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions et indépendamment du plafond global fixé à la quatorzième résolution sur lequel il s'impute, ne pourra être supérieur au montant des comptes de réserves, primes ou bénéfices visés ci-dessus qui existent lors de l'augmentation de capital. 3°) En cas d'usage par le Conseil d'Administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l'article L.225-130 du Code de Commerce, que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres attribués. 4°) Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et modifier en conséquence les statuts. 5°) Prend acte de ce qu'il pourra être fait usage de la présente délégation en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la Société. 6°) Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet. A TITRE EXTRAORDINAIRE NEUVIEME RESOLUTION(Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance) L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2,L.228-91,L.228-92 et L.228-93 du Code de Commerce : 1°) Délègue au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, sa compétence à l'effet de décider une ou plusieurs augmentations du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission, en France ou à l'étranger, en euros, d'actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société à émettre ou d'une société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, les valeurs mobilières autres que des actions pouvant être également libellées en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, par souscription en numéraire ou par compensation de créances dans les conditions légales. La présente délégation est donnée pour une durée ne pouvant excéder vingt-six mois à compter de la présente assemblée. 2°) Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d'être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur au plafond global fixé dans la quatorzième résolution ci-après sur lequel il s'imputera le cas échéant. 4 3°) Décide que : les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs mobilières dont l'émission serait décidée en vertu de la présente délégation de compétence. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions et/ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil pourrait offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

