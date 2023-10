(Alliance News) - Suite à la publication des résultats semestriels de Franchetti Spa, Integrae SIM Spa a relevé sa recommandation sur le titre, augmentant son objectif de cours de 7,00 EUR à 7,20 EUR, avec une recommandation inchangée à 'achat' et un risque moyen.

La société a également révisé ses estimations pour l'année en cours et les années à venir. Plus précisément, Integrae SIM a estimé la valeur de production de Franchetti pour l'année en cours à 6,6 millions d'euros et l'Ebitda à 2,6 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 38,9%.

"Nous sommes convaincus que les objectifs que nous essayons d'atteindre sont en ligne avec les prévisions que nous avions communiquées, et en particulier ceux pour l'avenir - en regardant un marché en développement - nous nous attendons à ce qu'ils suivent nos attentes", a expliqué Paolo Franchetti, président-directeur général de Franchetti Spa, rencontré lors de l'événement Next Gems au siège de la Borsa Italiana à Milan, dont Alliance News est le partenaire média.

Malgré les incertitudes internationales, l'entreprise n'est pas touchée : "Notre secteur est lié à la sécurité des réseaux de transport nationaux et à la prévention, il échappe donc à la dynamique internationale", a ajouté M. Franchetti.

Pour ce qui est de l'avenir, "nous avons l'intention de nous développer en interne et en externe. Nous nous sommes déjà dotés d'une direction professionnelle qui a déjà apporté sa contribution dans les domaines où nous estimions avoir besoin d'une transition de l'entreprise. En ce qui concerne les lignes extérieures, nous avons réussi à obtenir une liste restreinte et nous travaillons à réaliser les premiers résultats des fusions-acquisitions dès que possible".

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

