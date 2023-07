Franchetti SpA est une société italienne active dans le secteur de l'ingénierie. La société fournit des services d'ingénierie à ses clients, tels que l'analyse et l'évaluation des structures existantes, les interventions sur les structures existantes, telles que la consolidation et le renforcement structurel, l'amélioration et l'adaptation sismiques, ainsi que la conception de nouveaux bâtiments résidentiels, éducatifs, commerciaux et industriels, de ponts, de viaducs et d'infrastructures. L'entreprise développe également des produits logiciels, tels que des logiciels d'intelligence artificielle pour effectuer la maintenance prédictive des infrastructures, ainsi que des logiciels visant à planifier de manière optimale le chantier de construction d'un tronçon de route.

Secteur Construction et ingénierie