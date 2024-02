Franchi Umberto Marmi SpA est une société italienne spécialisée dans la fourniture de marbre blanc de Carrare en blocs, dalles et autres formes différentes. Elle propose une large gamme de variétés de marbre extraites de carrières dans les environs de Carrare. Elle gère également une salle d'exposition. Son offre de produits comprend une variété de produits décoratifs d'intérieur et d'extérieur, tels que des bancs, des lampes, des vases et des fontaines, entre autres.

Secteur Mobiliers de maison