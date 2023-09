(Alliance News) - Franchi Umberto Marmi Spa a annoncé mardi un bénéfice semestriel de 8,1 millions d'euros, contre 9,3 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 37,8 millions d'euros, contre 41,8 millions d'euros au 30 juin 2022, soit une baisse de 4,0 millions d'euros principalement due au ralentissement des ventes au Moyen-Orient et sur le marché italien, qui, au premier semestre de l'année dernière, avait enregistré des augmentations bien supérieures aux moyennes historiques, a expliqué la société dans une note.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 13,7 millions d'euros, contre 16,8 millions d'euros en 2022.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 10,0 millions d'euros, contre 13,5 millions d'euros au premier semestre 2022.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 2,7 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros pour l'acquisition de la participation dans FUM Australia Pty Ltd, déduction faite du produit de la vente de la participation dans Franchi Umberto Marmi Australia Pty Ltd pour 300 000 euros.

La dette nette est passée de 13,5 millions d'euros au 31 décembre 2022 à 23,6 millions d'euros au 30 juin.

En ce qui concerne l'avenir, "le premier semestre a confirmé la tendance positive de la croissance depuis 2021 dans un contexte de reprise de la demande mondiale de pierres naturelles, avec une référence particulière aux qualités distinctives des marbres haut de gamme Calacatta et Statuario. Parmi les aspects les plus positifs et réconfortants pour l'avenir, FUM signale la reprise complète des visites des émissaires commerciaux des clients dans les salles d'exposition de l'entreprise. En outre, les signaux provenant des marchés étrangers sont réconfortants, surtout après la performance positive de la foire chinoise, qui, combinée à la possibilité que la foire Marmomac de Vérone - prévue à la fin du mois de septembre, qui est la foire la plus importante pour le secteur de la pierre en Italie - retrouve une affluence conforme à 2019, pourrait représenter un important accélérateur de ventes pour le dernier trimestre de l'année".

Mardi, Franchi Umberto Marmi a clôturé dans le rouge de 2,0 pour cent à 7,88 euros par action.

