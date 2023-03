Castillo Copper revoit à la hausse l'estimation de ses ressources minérales

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Franchise Brands PLC - Propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod, basé à Manchester - Déclare un dividende final de 1,1 pence par action pour 2022, qui sera payé le 12 mai sous réserve de l'approbation de son assemblée générale annuelle.

EnSilica PLC - Concepteur et fournisseur de semi-conducteurs basé à Oxfordshire, en Angleterre, avec des centres de conception en Inde et au Brésil - Lève 2,0 millions de livres sterling avant frais par le biais d'un placement et d'une souscription de 2,9 millions d'actions et avec des actions d'offre au détail à un prix d'émission de 70 pence par action. Il est prévu d'utiliser le produit net pour aider l'entreprise à répondre à une nouvelle dynamique sectorielle et contractuelle. Elle prévoit de capitaliser sur les solides fondamentaux du marché en s'appuyant sur les capitaux propres pour mettre en œuvre son important portefeuille d'activités. La société prévoit que l'admission sera effective et que les transactions sur les actions commenceront sur l'AIM le 14 mars à 0800 GMT.

Castillo Copper Ltd - Explorateur de métaux de base axé sur l'Australie et la Zambie - Déclare que son conseil d'administration a approuvé les plans de mise à jour et d'amélioration de son estimation des ressources minérales JORC inférées de 2017. Mise à jour de l'estimation JORC à 107 589 tonnes de cuivre métal contenu. Déclare que sa mine de cuivre de Cangai présente un "potentiel d'exploration important". Elle indique que six levés électromagnétiques en fond de trou ont permis d'identifier deux conducteurs hors trou non testés dans le substratum rocheux. "La géologie sous-jacente de la mine de cuivre de Cangai est impressionnante, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le système. C'est pourquoi le conseil d'administration considère qu'il existe un potentiel considérable de création de valeur supplémentaire pour les actionnaires en mettant à jour l'estimation des ressources minérales de 2017 pour les campagnes de forage et les études géophysiques ultérieures", déclare David Drakeley, géologue et directeur de l'entreprise.

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Toronto - Obtient un nouveau rapport de ressources de la personne compétente pour le bloc 3B/4B en Afrique du Sud. Une analyse effectuée par son cabinet de conseil RISC Advisory UK Ltd a révélé que le permis contient des ressources prospectives brutes P50 sans risque d'environ 4 milliards de barils d'équivalent pétrole. "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la coentreprise sur une cession potentielle d'une participation brute de 55 % dans le bloc, ce qui permettra d'accélérer le lancement d'un programme de forage de deux puits sur la licence. Nous pensons qu'il s'agit d'un bloc très prometteur qui offre de nombreuses perspectives d'exploration intéressantes. Nous sommes impatients d'informer le marché de l'évolution du bloc 3B/4B, car les activités d'exploration continuent de s'accélérer dans ce bassin", commente Colin Kinley, cofondateur et directeur de l'exploitation.

Gelion PLC - Société anglo-australienne de stockage de batteries - Acquisition du portefeuille de propriété intellectuelle de Johnson Matthey dans le domaine des matériaux pour batteries pour un montant de 4,3 millions de livres sterling payable en espèces. La contrepartie sera financée par ses ressources disponibles. Elle déclare que cette acquisition renforce "considérablement" sa position pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables et efficaces. "L'acquisition de ce portefeuille de propriété intellectuelle de grande valeur renforce notre propre technologie Lithium Silicon Sulfur et nous donne un large horizon pour être en mesure de faire évoluer la technologie vers une production à grande échelle à un rythme plus rapide. Elle positionne également Gelion à l'avant-garde de l'effort technologique mondial en matière de batteries pour la prochaine génération de batteries au lithium sûres et à haute densité énergétique", déclare John Wood, directeur général de Gelion.

Baronsmead Second Venture Trust PLC - Société d'investissement londonienne - Elle s'apprête à lever un premier montant de 20 millions de livres sterling dans le cadre de la souscription de 40 millions de livres sterling qu'elle a annoncée le 16 décembre. Elle déclare que la réserve d'investissements potentiels pour 2023 est "actuellement solide". Prévoit d'utiliser son mécanisme de surallocation et de lever 5 millions de GBP supplémentaires.

PetroTal Corp - Société de développement et de production de pétrole et de gaz basée à Calgary (Canada) et axée sur le Pérou - Déclare que sa production depuis la dernière semaine de février s'élève en moyenne à 20 000 barils de pétrole par jour. Elle note qu'avant cela, la production a été " limitée " en janvier et février, où elle s'élevait en moyenne à 7 600 bpj et 8 000 bpj. La production devrait se situer en moyenne entre 11 000 et 12 000 b/j au cours du premier trimestre 2023, ce qui est inférieur à la prévision de 13 500 b/j pour le premier trimestre. Elle prévoit de combler le déficit de production du premier trimestre au deuxième trimestre 2023, maintenant ainsi ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2023 entre 14 000 bopd et 15 000 bopd.

Law Debenture Corp PLC - société d'investissement spécialisée dans les services professionnels - déclare que sa filiale à 100 % Law Debenture Trust Corp a acheté 125 000 actions à 8,397728 GBP par action. Explique qu'en vertu d'un acte de fiducie datant du 23 avril, l'entreprise a été nommée fiduciaire de son fonds d'actionnariat des salariés.

