Franchise Brands PLC - propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod, basé à Manchester - confirme la nouvelle structure de gestion suite à l'acquisition de Filta en mars 2022 et de Pirtek Europe en avril 2023. Explique que le conseil d'administration sera composé de deux directeurs exécutifs - le président exécutif, Stephen Hemsley, et le directeur financier, Mark Fryer - et de trois directeurs non exécutifs, dont deux ont été nommés, Andy Brattesani et Peter Kear. Nigel Wray deviendra un administrateur non exécutif non indépendant.

Cours actuel de l'action : 160,50 pence, en hausse de 1,9 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 8,8

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

