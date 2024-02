(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Staffline Group PLC - Société de recrutement et de formation basée à Nottingham, en Angleterre - Prend note de la récente mise à jour publiée par le ministère des affaires et du commerce concernant le respect du salaire minimum. Explique que Staffline a été informée qu'elle serait incluse dans une annonce relative à une violation historique de la conformité au salaire minimum national, qui a été divulguée par Staffline en 2019. Note que le communiqué de presse fait référence à la période 2013 à 2018 et la direction précise que des mesures correctives ont été prises à partir de 2019 et formellement conclues avec le HMRC à leur entière satisfaction, Staffline étant désormais en pleine conformité.

----------

RTW Biotech Opportunities Ltd - Société de capital-risque basée à Londres et spécialisée dans les sociétés de biotechnologie - annonce une valeur nette d'inventaire non auditée, indicative et estimée pro forma de 644,2 millions USD, soit l'équivalent de 1,88 USD par action, à la clôture le 12 février de son acquisition d'Arix Bioscience PLC.

----------

Seed Innovations Ltd - société d'investissement axée sur les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - note que la société de portefeuille Little Green Pharma Ltd a annoncé que la scission de sa filiale à 100 % Reset, annoncée en novembre, n'a plus lieu d'être et qu'elle restera une filiale de LGP pour l'instant. Cette annonce est décevante, étant donné que Seed souhaitait investir dans Reset après la scission.

----------

Cindrigo Holdings Ltd - société d'énergie renouvelable basée à Guernesey - conclut un accord de prêt convertible de 10 millions de livres sterling avec TriRi Asset Management Ltd, une société d'investissement basée aux États-Unis et au Canada. Le produit de ce prêt permettra de poursuivre le développement du projet géothermique existant en Croatie, Slatina 3, de fournir le capital nécessaire à l'acquisition et à l'établissement de partenariats pour de nouveaux projets et de nouvelles licences, et de renforcer l'organisation et les activités de relations avec les investisseurs de l'entreprise. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la procédure en cours visant à obtenir l'approbation de la Financial Conduct Authority pour la demande de réadmission de son capital-actions à la liste officielle et à la bourse de Londres. Le prêt a une durée de trois ans et un taux d'intérêt de 12 % par an.

----------

Franchise Brands PLC - Propriétaire à Manchester des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod - Organise un Capital Markets Day. Fixe l'objectif à moyen terme d'un chiffre d'affaires de 600 millions de livres sterling et d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations de 60 millions de livres sterling en 2027. Elle affirme que le levier opérationnel sera un moteur de croissance important, rendu possible par la technologie, et qu'il permettra d'atteindre une marge d'Ebitda ajustée de 10 %. L'entreprise prévoit d'être en position de trésorerie nette en 2027.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.