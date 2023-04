Franchise Brands lève un total de 114,3 millions de livres sterling pour l'opération HAI

Franchise Brands PLC - Propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod, basé à Manchester - lève 92 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 180 pence annoncé lundi pour financer l'acquisition de HAI, le propriétaire de Pirtek Europe. Avec la souscription des cadres supérieurs et des employés de Pirtek, dont Alex McNutt, c'est un total de 114,3 millions de livres sterling qui sera émis. Le président exécutif, Stephen Hemsley, a déclaré : "L'acquisition apporte une entreprise établie et d'envergure, avec un profil financier et des perspectives de croissance attrayants, et élargira considérablement la gamme de services B2B, la clientèle et les marchés finaux du groupe".

Cours actuel de l'action : 182,00 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 14%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

