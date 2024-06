Franchise Brands plc est un franchiseur multimarque basé au Royaume-Uni qui se consacre à la création d'entreprises principalement par le biais d'un modèle de franchise. Il dispose d'un réseau combiné de plus de 625 franchisés à travers sept marques de franchise dans dix pays couvrant le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ses divisions comprennent B2B, Filta International, Pirtek, B2C et Azura. La division B2B comprend Metro Rod, Metro Plumb, Willow Pumps, les opérations en régie de Filta UK et le réseau de franchise Filta Environmental au Royaume-Uni. Filta UK comprend une gamme de services DLO complémentaires, notamment le remplacement des joints d'étanchéité des réfrigérateurs et des congélateurs. La division Filta International exploite un réseau de franchise qui comprend les activités de franchise de Filta en Amérique du Nord et en Europe continentale. La division Pirtek fournit des services de remplacement de tuyaux hydrauliques sur site et des services associés. La division B2C comprend les franchises ChipsAway, Ovenclean et Barking Mad. La division Azura est un développeur de logiciels de gestion de franchise.

