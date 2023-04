Franchise Brands s'empare de Hydraulic Authority et lève des fonds propres

(Alliance News) - Franchise Brands PLC a acheté lundi Hydraulic Authority I Ltd, le propriétaire de Pirtek Europe, un fournisseur européen établi de remplacement de tuyaux hydrauliques sur site et de services associés, pour un montant de 212,2 millions de livres sterling.

L'entreprise de Manchester financera l'opération, qui comprend 12,2 millions de livres sterling de liquidités, de dettes et d'ajustements du fonds de roulement, au moyen de nouvelles facilités bancaires de 110 millions de livres sterling et d'un minimum de 110 millions de livres sterling de nouveaux capitaux propres.

Le propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod a déclaré que l'émission d'actions comprendrait des actions de contrepartie à hauteur de 18,9 millions de livres sterling, une souscription auprès de la direction et des employés de Pirtek d'environ 4,8 millions de livres sterling et un placement visant à lever au moins 90 millions de livres sterling.

Le placement sera effectué à 180 pence par action par le biais d'un livre d'ordres accéléré et sera mis à la disposition d'investisseurs institutionnels nouveaux et existants.

Pirtek Europe est un fournisseur européen établi de services de remplacement de tuyaux hydrauliques sur site et de services associés, opérant par le biais de 213 centres de service et de 838 unités de service mobiles.

Elle opère actuellement dans huit pays européens, dont le Royaume-Uni, et dispose d'un potentiel d'expansion géographique avec le droit d'opérer dans huit pays européens supplémentaires.

Tous les membres de l'équipe de direction de Pirtek devraient rester au sein du groupe élargi, et le directeur général, Alex McNutt, rejoindra le conseil d'administration de Franchise à l'issue de l'opération.

Le chiffre d'affaires prévisionnel du groupe élargi est de 155 millions de livres sterling en 2023 et de 182 millions de livres sterling l'année suivante, ce qui se traduit par des bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 29 millions de livres sterling et 36,9 millions de livres sterling.

Les actions de Franchise Brands ont clôturé en hausse de 0,7 % à 246,74 pence chacune à Londres lundi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

