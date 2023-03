Franchise Brands se développe ; la perte de Tlou Energy se creuse

(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Franchise Brands PLC - Propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod, basé à Manchester - Le bénéfice avant impôt en 2022 a bondi de 78% à 10,3 millions de livres sterling, contre 5,8 millions de livres sterling en 2021, stimulé par la division business to business. Le chiffre d'affaires augmente de 72 %, passant de 57,7 millions de livres sterling à 99,2 millions de livres sterling. Proposition d'un dividende final de 1,1 pence par action, contre 0,9 pence l'an dernier. Le dividende total s'élève à 2,0 pence par action, contre 1,5 pence l'année précédente, soit une hausse de 33 %. La trésorerie nette au 31 décembre passe de 6,5 millions de livres sterling à 8 millions de livres sterling. Stephen Hemsley, président exécutif, déclare : "L'excellente dynamique des activités B2B s'est poursuivie en 2023 jusqu'à ce jour, alors que nous saisissons les opportunités de croissance défensive offertes par les services essentiellement essentiels du groupe, ses fortes positions de leader sur ses marchés choisis, et sa réputation de services fiables et de haute qualité auprès de sa clientèle diversifiée. Nous envisageons avec confiance de développer l'entreprise de manière organique et en recherchant d'autres acquisitions susceptibles d'accroître les bénéfices."

----------

Hansard Global PLC - Prestataire de services d'épargne à long terme basé sur l'île de Man - Au cours des six mois précédant le 31 décembre, le bénéfice avant impôts a augmenté pour atteindre 3,1 millions de GBP, contre 1,9 million de GBP l'année précédente. Maintien du dividende intérimaire de 1,8 pence par action. La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre tombe à 15,6 pence, contre 16,7 pence l'année précédente. La société prévoit que les ventes de produits d'épargne à long terme continueront d'être affectées par les vents contraires de l'économie mondiale, mais elle ajoute : "Cependant, nous sommes convaincus que nos produits d'épargne à long terme ont fait leurs preuves : "cependant, nous sommes convaincus que notre pipeline de nouveaux produits conduira à une augmentation des ventes et à une croissance à long terme de l'entreprise".

----------

N4 Pharma PLC - Société pharmaceutique basée à Derby, en Angleterre, spécialisée dans le développement de Nuvec, un système d'administration de vaccins et de traitements anticancéreux - En 2022, la perte avant impôts se réduit à 1,2 million de GBP, contre 1,8 million de GBP en 2021. Les frais de recherche et de développement sont ramenés de 1,2 million de GBP à 577 525 GBP. L'entreprise ne réalise pas de recettes en 2022 ni en 2021. Elle note des retards dans l'approvisionnement en matériaux de qualité pour la recherche en raison de pénuries mondiales. Le travail sur les essais est en cours et les résultats complets sont attendus pour la fin du deuxième trimestre 2023.

----------

Seraphim Space Investment Trust PLC - Société d'investissement dans les technologies spatiales basée à Londres - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre a baissé de 7,2 % à 92,74 pence par action, contre 99,97 pence au 30 juin. La société ne prévoit pas de recommander des paiements dans un avenir proche en raison de son objectif de croissance du capital. Dans ses perspectives, elle note l'innovation des économies occidentales concernant l'impact de la guerre de la Russie en Ukraine. Le président Will Whitehorn déclare : "Le gestionnaire d'investissement est activement engagé dans de nombreuses perspectives d'investissement, sélectionnant soigneusement celles qui ont une forte prémisse de croissance et proposent les rendements les plus élevés pour les actionnaires. Il adopte une approche prudente de l'allocation des liquidités entre le soutien aux entreprises existantes du portefeuille, la réalisation de nouveaux investissements et la gestion du fonds de roulement de l'entreprise jusqu'à ce que le marché s'améliore et que des capitaux supplémentaires puissent être levés."

----------

Tlou Energy Ltd - Développeur de projets énergétiques basé à Brisbane (Australie) et possédant un important gisement de gaz au Botswana - Au cours des six mois précédant le 31 décembre, la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 2,2 millions de dollars australiens, contre 1,3 million de dollars australiens il y a un an. Les dépenses liées aux avantages sociaux augmentent de 320 901 AUD à 564 644 AUD. Les charges d'intérêts s'élèvent à 296 013 AUD, alors qu'elles étaient nulles il y a un an. Les dépenses classées comme autres augmentent de 585 650 AUD à 1,0 million AUD. Les travaux sur les installations d'exploitation spécialement conçues pour le développement de 10 mégawatts à Lesedi, au Botswana, devraient être achevés en 2023, avec une génération annuelle potentielle d'environ 10 millions USD de revenus provenant du projet.

----------

Town Centre Securities PLC - Société d'investissement immobilier et opérateur de parkings basée à Leeds, Angleterre - La valeur de l'actif net au 31 décembre est pratiquement stable à 314 pence par action, contre 313 pence il y a un an. Elle est en baisse de 7,9% par rapport aux 341 pence au 30 juin 2022. Maintien du dividende intérimaire à 2,5 pence par action. Les actifs corporels nets EPRA par action au 30 juin tombent à 306 pence, contre 333 pence il y a un an. En ce qui concerne l'avenir, le groupe déclare que les performances commerciales observées au cours du premier semestre de l'exercice 2023 se poursuivent au cours des premiers mois de l'année civile 2023, avec un recouvrement des loyers robuste, 99 % des montants facturés au dernier trimestre ayant été recouvrés. "La dynamique de redressement de nos parkings s'est poursuivie jusqu'en 2022, mais pour les parkings qui dépendent particulièrement des employés de bureau, ce redressement reste lent ", ajoute l'entreprise.

----------

