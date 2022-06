Exclusive-Franchise Group en pourparlers pour garder l'équipe de direction de Kohl's après une vente-sources

Franchise Group, qui possède des marques telles que Vitamin Shoppe et Buddy's Home Furnishings, s'est joint à l'appel d'offres pour Kohl's en avril et, plus tôt ce mois-ci, a accepté une période de trois semaines de discussions exclusives après avoir proposé de payer environ 60 dollars par action.

Les dirigeants de Franchise Group ont manifesté leur confiance en Mme Gass et les membres de son équipe de gestion, ont déclaré les sources, en précisant que Franchise Group est connu pour acheter des entreprises qui ont des équipes opérationnelles en place. Les sources ont requis l'anonymat pour parler de discussions privées.

Mme Gass a piloté le processus de vente, déclenché par les demandes des investisseurs activistes, et a repoussé en mai une offre de Macellum Advisors pour des sièges au conseil d'administration de Kohl. Les investisseurs semblaient être d'accord avec la société, qui soutenait que le fait de nommer de nouveaux administrateurs maintenant pourrait faire échouer le processus de vente.

Gass, qui a rejoint le détaillant basé à Menomonee Falls, dans le Wisconsin, en 2013 en tant que directeur de la clientèle, est PDG depuis mai 2018.

Un représentant de Kohl's n'a pas pu être joint et un représentant de Franchise Group n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En mai, Kohl's a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année, mettant en garde contre des ventes plus faibles dans un contexte d'inflation élevée, même après avoir essayé d'attirer plus de clients grâce à des partenariats avec Amazon et le détaillant de produits de beauté Sephora.

Alors que le processus de vente s'échauffait, des questions ont tourbillonné autour de l'avenir des cadres supérieurs du grand magasin. En mai, Kohl's a déclaré que son directeur du merchandising et son directeur du marketing allaient bientôt quitter la société, une nouvelle qui a fait chuter le cours de l'action.

Reuters a rapporté en avril que Franchise Group avait rejoint l'appel d'offres pour Kohl's.

Depuis lors, les soumissionnaires ont proposé des meilleures offres finales qui étaient inférieures aux offres indicatives, reflétant le ralentissement du marché et la détérioration des activités du détaillant américain.