Franchise Group entre en pourparlers exclusifs pour la vente de Kohl's

Kohl's Corp est entré en négociations exclusives avec l'opérateur de magasins de détail Franchise Group Inc sur une vente potentielle de la chaîne de grands magasins, l'évaluant à près de 8 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés tard lundi.

L'offre de 60 dollars par action constitue une prime par rapport au cours de clôture de 42,12 dollars de Kohl's lundi, ce qui lui donne une valeur marchande d'environ 5,4 milliards de dollars.

Franchise Group, propriétaire et exploitant de magasins de détail tels que The Vitamin Shoppe et Buddy's Home Furnishings, a déclaré que les sociétés ont entamé une discussion exclusive de trois semaines.

"L'objectif de la période d'exclusivité est de permettre à FRG et à ses partenaires financiers de finaliser la diligence raisonnable et les arrangements financiers et aux parties de terminer la négociation de la documentation contraignante", a déclaré Kohl's.

Kohl's a déclaré que l'opération est soumise à l'approbation du conseil d'administration et n'a fourni aucune assurance qu'un accord serait finalisé.

Plusieurs soumissionnaires, dont la société de capital-investissement Sycamore Partners et les investisseurs de J.C. Penney Simon Property Group Inc et Brookfield Asset Management Inc, avaient récemment proposé des offres concurrentes pour Kohl's.

La chaîne de grands magasins américaine était sous pression après que les investisseurs activistes Macellum Advisors GP LLC et Engine Capital LP aient appelé Kohl's plus tôt cette année à se vendre.