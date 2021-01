Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Access Paris > Franck Deville MLFDV FR0012300424 FRANCK DEVILLE (MLFDV) Ajouter à ma liste Temps réel Euronext Access Paris - 06/01 16:30:16 1 EUR +19.05% 09:38 FRANCK DEVILLE : COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019 PU 2020 FRANCK DEVILLE : Convocation Assemblée générale ordinaire CO 2018 FRANCK DEVILLE : Rapport financier CO Synthèse Cotations Graphiques Actualités Société Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Franck Deville : COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019 14/01/2021 | 09:38 Envoyer par e-mail :

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 2 BILAN ACTIF ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT Comptes de Régularisation Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 ACTIF 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Brut Amortissements Net Net Euros % et dépréciations (à déduire) Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles 59 616.55 42 387.00 17 229.55 29 154.55 11 925.00- 40.90- Frais d'établissement Frais de développement 3 508.00 3 508.00 Concessions, brevets et droits similaires 10 000.00 10 000.00 Fonds commercial (1) 10 000.00 117 006.49 19 438.49 100.00- Autres immobilisations incorporelles 117 006.49 19 438.49- Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions 581 321.26 317 847.51 263 473.75 269 425.89 5 952.14- 2.21- Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles 219 822.92 86 276.12 133 546.80 156 033.85 22 487.05- 14.41- Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 88 662.71 88 662.71 56 352.38 32 310.33 57.34 Autres immobilisations financières Total II 1 079 937.93 567 025.12 512 912.81 530 405.16 17 492.35- 3.30- Stocks et en cours 180 276.00 180 276.00 89 686.00 90 590.00 101.01 Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services 182 998.00 182 998.00 392 313.00 209 315.00- 53.35- Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) 653 982.01 13 479.80 640 502.21 473 835.16 166 667.05 35.17 Clients et comptes rattachés Autres créances 287 939.66 287 939.66 331 021.08 43 081.42- 13.01- Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 173 843.40 173 843.40 65 491.27 108 352.13 165.45 Disponibilités Charges constatées d'avance (3) 26 372.23 26 372.23 33 100.56 6 728.33- 20.33- Total III 1 505 411.30 13 479.80 1 491 931.50 1 385 447.07 106 484.43 7.69 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 2 585 349.23 580 504.92 2 004 844.31 1 915 852.23 88 992.08 4.65 (1) Dont droit au bail 0.29- (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE BILAN PASSIF PASSIF Capital (Dont versé : 251 900) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées CAPITAUX PROPRES Autres réserves Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Report à nouveau Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I AUTRES FONDS PROPRES Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges Total III Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit (1) Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Comptes de Régularisation Produits constatés d'avance (1) Total IV Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Page : 3 Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % 251 900.00 251 900.00 7 518.75 7 518.75 2 256.68 2 256.68 326 570.57- 275 865.88- 50 704.69- 18.38- 1 564.06- 50 704.69- 49 140.63 96.92 67 927.51 77 025.00 9 097.49- 11.81- 1 468.31 12 129.86 10 661.55- 87.90- 7 205.62 7 205.62 7 205.62 7 205.62 325 401.85 414 524.31 89 122.46- 21.50- 456 967.29 289 087.83 167 879.46 58.07 45 548.39 87 211.91 41 663.52- 47.77- 978 245.85 805 338.59 172 907.26 21.47 171 216.70 243 877.14 72 660.44- 29.79- 18 790.30 56 476.97 37 686.67- 66.73- 1 996 170.38 1 896 516.75 99 653.63 5.25 2 004 844.31 1 915 852.23 88 992.08 4.65 1 996 170.38 1 590 416.15 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 4 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31/12/2019 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/2018 12 Euros % Produits d'exploitation (1) Ventes de marchandises 1 863 744.49 802 394.00 2 666 138.49 2 250 822.28 415 316.21 18.45 Production vendue de biens Production vendue de services 1 358.82 3 895.00 5 253.82 2 507.57 2 746.25 109.52 Chiffre d'affaires NET 1 865 103.31 806 289.00 2 671 392.31 2 253 329.85 418 062.46 18.55 Production stockée 209 315.00- 144 221.00 353 536.00- 245.13- Production immobilisée Subventions d'exploitation 16 888.09 44 198.52 27 310.43- 61.79- Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits 11 684.81 1 748.28 9 936.53 568.36 Total des Produits d'exploitation (I) 2 490 650.21 2 443 497.65 47 152.56 1.93 Charges d'exploitation (2) Achats de marchandises Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 802 434.20 871 920.09 69 485.89- 7.97- Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) 90 590.00- 37 282.00 127 872.00- 342.99- Autres achats et charges externes * 949 985.23 947 240.80 2 744.43 0.29 Impôts, taxes et versements assimilés 30 959.82 13 403.67 17 556.15 130.98 Salaires et traitements 497 227.75 529 022.96 31 795.21- 6.01- Charges sociales 103 291.45 139 959.85 36 668.40- 26.20- Dotations aux amortissements et dépréciations 109 330.63 117 930.50 8 599.87- 7.29- Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges 42 059.59 27 301.08 14 758.51 54.06 Total des Charges d'exploitation (II) 2 444 698.67 2 684 060.95 239 362.28- 8.92- 1 - Résultat d'exploitation (I-II) 45 951.54 240 563.30- 286 514.84 119.10 Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 5 COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) 12 000.00 227 000.00 215 000.00- 94.71- Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 7.35 7.35 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V 12 007.35 227 000.00 214 992.65- 94.71- Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 55 674.88 45 978.52 9 696.36 21.09 Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change 13.94 13.94 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 55 688.82 45 978.52 9 710.30 21.12 2. Résultat financier (V-VI) 43 681.47- 181 021.48 224 702.95- 124.13- 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 2 270.07 59 541.82- 61 811.89 103.81 Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 592.83 4 592.83- 100.00- Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 574.72 10 574.72- 100.00- Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII 15 167.55 15 167.55- 100.00- Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 834.13 5 674.70 1 840.57- 32.43- Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 568.72 10 568.72- 100.00- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 3 834.13 16 243.42 12 409.29- 76.40- 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) 3 834.13- 1 075.87- 2 758.26- 256.37- Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 9 913.00- 9 913.00 100.00 Impôts sur les bénéfices (X) Total des produits (I+III+V+VII) 2 502 657.56 2 685 665.20 183 007.64- 6.81- Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 2 504 221.62 2 736 369.89 232 148.27- 8.48- 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 1 564.06- 50 704.69- 49 140.63 96.92 * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 240.00 960.00 : Redevance de crédit bail immobilier 2 360.16 2 574.72 (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées MIDCENTIV Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 6 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % FRAIS D'ETABLISSEMENT 17 229.55 29 154.55 11 925.00- 40.90- 20130000 FRAIS D'AUGMENTATION CAPITAL 59 616.55 59 616.55 11 925.00- 39.15- 28013000 AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEM 42 387.00- 30 462.00- CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 LOGICIELS 3 508.00 3 508.00 28050000 AMORT LOGICIELS 3 508.00- 3 508.00- FONDS COMMERCIAL 10 000.00 10 000.00 20710000 ACQUISITION SAVOIR FAIRE 10 000.00 10 000.00 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 438.49 19 438.49- 100.00- 20830000 SITE INTERNET ET PROCESS EDI 10 530.00 10 530.00 20831000 FRAIS INTRO. MARCHES FI. 106 476.49 106 476.49 769.00- 7.88- 28083000 AMORT AUTRES IMMO INCORPOREL 10 530.00- 9 761.00- 28083100 AMORT. FRAIS INTRO MATCHES FI. 106 476.49- 87 807.00- 18 669.49- 21.26- INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 263 473.75 269 425.89 5 952.14- 2.21- 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL 243 519.77 196 519.77 47 000.00 23.92 21542000 MATERIEL DE RESTAURATION 34 918.41 34 918.41 1 213.00 0.40 21543000 MATERIEL DE CUISINE 301 867.86 300 654.86 21544000 MATERIEL D'ENTRETIEN 1 015.22 1 015.22 20 421.92- 11.70- 28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL 194 997.02- 174 575.10- 28154200 AMORT MATERIEL RESTAURANT 26 691.41- 20 783.41- 5 908.00- 28.43- 28154300 AMORT MATERIEL CUISINE 95 143.86- 67 411.86- 27 732.00- 41.14- 28154400 AMORT MATERIEL ENTRETIEN 1 015.22- 912.00- 103.22- 11.32- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 133 546.80 156 033.85 22 487.05- 14.41- 21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. 42 693.21 42 693.21 21811000 AGENCEMENT CHAMBRE FROIDE 162 014.70 162 014.70 169.00 4.14 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 4 252.33 4 083.33 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT 9 655.91 8 509.96 1 145.95 13.47 21840000 MOBILIER 1 206.77 1 206.77 6 358.00- 25.21- 28181000 AMORT INSTALLATION AGENCEMENT 31 582.00- 25 224.00- 28181100 AMORT AGENCEMEN CHAMBRE FROIDE 41 484.00- 24 454.00- 17 030.00- 69.64- 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT 4 096.33- 4 083.33- 13.00- 0.32- 28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFOR 8 349.79- 8 099.79- 250.00- 3.09- 28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER 764.00- 613.00- 151.00- 24.63- AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 88 662.71 56 352.38 32 310.33 57.34 27500000 DEPOT DE GARANTIE 5 001.00 5 001.00 27510000 RET GARANTIE BPI 250K€>08/2023 12 500.00 12 500.00 12 603.88 167.87 27689001 COMPTE RESERVE EUROFACTOR 511 20 111.87 7 507.99 27689002 COMPTE RESERVE EUROFACTOR 588 6 303.02 3 163.93 3 139.09 99.21 27689101 FONDS GARANTIE EUROFACTOR 511 33 513.24 25 997.12 7 516.12 28.91 27689102 FONDS GARANTIE EUROFACTOR 588 11 233.58 2 182.34 9 051.24 414.75 Total II 512 912.81 530 405.16 17 492.35- 3.30- MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 180 276.00 89 686.00 90 590.00 101.01 31100000 STOCK MP MACARONS 171 411.00 75 154.00 96 257.00 128.08 32600000 STOCK EMBALLAGES MACARONS 8 865.00 14 532.00 5 667.00- 39.00- Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 7 DETAIL BILAN ACTIF ACTIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS 182 998.00 392 313.00 209 315.00- 53.35- 35500000 STOCK PRODUITS FINIS MACARONS 182 998.00 392 313.00 209 315.00- 53.35- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 640 502.21 473 835.16 166 667.05 35.17 41100000 CLIENTS 599 193.90 424 656.58 174 537.32 41.10 41600000 CLIENTS DOUTEUX 15 798.27 15 798.27 7 870.27- 50.87- 41600001 CLIENTS ANTERIEURS 7 601.93 15 472.20 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 31 387.91 31 387.91 31 387.91- 100.00- 41811000 CLIENTS FAE GROUPE 13 479.80- 31 387.91 49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES 13 479.80- AUTRES CREANCES 287 939.66 331 021.08 43 081.42- 13.01- 40100000 FOURNISSEURS 25 516.32 50 756.74 25 240.42- 49.73- 40110000 FOURNISSEURS - PRESTATAIRES 3 026.40 22 743.67 19 717.27- 86.69- 40980000 AVOIRS A RECEVOIR 2 050.48 2 050.48- 100.00- 42110000 ECART SALAIRES ANTERIEURS 730.11 1 354.14 1 354.14- 100.00- 42700000 SAISIES SALAIRES 1 059.84 329.73- 31.11- 43731000 PREVOYANCE - AG2R REUNICA 2 87.04 87.04 2 989.26 43732000 MUTUELLE - PREDICA CA 989.26 48 747.00 76.49- 44400000 IS A DECAISSER 11 462.00 37 285.00- 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS 149 229.19 72 332.19 229.19 106.24 44566000 TVA DEDUCTIBLE 181.15 76 848.96 44566900 TVA DED INTRACOM 174.14 174.14- 100.00- 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 32 849.00 12 018.00 12 018.00- 100.00- 44583000 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE 93 243.57 32 849.00 88.87- 44586000 TVA SUR FNP 10 380.06 82 863.51- 44870000 PRODUITS A RECEVOIR 5 157.00 5 157.00 33 218.20 45100000 HOLDING AFD 33 218.20 3 520.24 29.02 46710000 DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS 4 541.74 1 021.50 46713000 VIREMENT FACTOR 5 120.50 5 120.50 12 656.53- 100.00- 46714000 Remboursement d'assurance 954.00 12 656.53 46730000 SCI NML 2 954.00 46740000 CLOS FLEURI 497.69 2 497.69 DISPONIBILITES 173 843.40 65 491.27 108 352.13 165.45 51100003 LCR EMISES CREDIT AGRICOLE 2 460.68 2 460.68- 100.00- 51100006 REMISES CHEQUES CA 4 184.73 1 466.20 1 466.20- 100.00- 51200200 CREDIT AGRICOLE SAS 4 184.73 51200300 CREDIT AGRICOLE 27 561.66 1 616.95 27 561.66 NS 51200600 CR AGRICOLE EUROFACTOR N°511 80 451.01 78 834.06 51200700 CR AGRICOLE EUROFACTOR N°588 19 285.77 59 028.80 19 285.77 29.42- 51211000 LYONNAISE DE BANQUE 2 41 664.49 17 364.31- 53000000 CAISSE 695.74 918.64 222.90- 24.26- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 26 372.23 33 100.56 6 728.33- 20.33- 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 26 372.23 33 100.56 6 728.33- 20.33- Total III 1 491 931.50 1 385 447.07 106 484.43 7.69 TOTAL GENERAL 2 004 844.31 1 915 852.23 88 992.08 4.65 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE DETAIL BILAN PASSIF Page : 8 PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % CAPITAL 251 900.00 251 900.00 10130000 CAPITAL 251 900.00 251 900.00 PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT 7 518.75 7 518.75 10410000 PRIME D'EMISSION 7 518.75 7 518.75 RESERVE LEGALE 2 256.68 2 256.68 10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE 2 256.68 2 256.68 REPORT A NOUVEAU 326 570.57- 275 865.88- 50 704.69- 18.38- 11900000 REPORT A NOUVEAU 326 570.57- 275 865.88- 50 704.69- 18.38- RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 1 564.06- 50 704.69- 49 140.63 96.92 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 67 927.51 77 025.00 9 097.49- 11.81- 13110000 SUBVENTION INVESTISSEMENTS 89 577.00 89 577.00 9 097.49- 72.48- 13900000 QUOTE PART SUBV.INSCR.RESULTAT 21 649.49- 12 552.00- Total I 1 468.31 12 129.86 10 661.55- 87.90- PROVISIONS POUR RISQUES 7 205.62 7 205.62 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES 7 205.62 7 205.62 Total III 7 205.62 7 205.62 EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 325 401.85 414 524.31 89 122.46- 21.50- 16400100 EMPRUNT CA - 29.3K€ -> 08/2020 4 998.09 12 408.03 7 409.94- 59.72- 16400500 EMPRUNT CA 175 K€ - 10/04/2024 113 602.51 138 417.24 24 814.73- 17.93- 16400800 EMPRUNT CA 136 k€ ->11/2019 206 801.25 26 199.04 26 199.04- 100.00- 16410030 BPI 250K€ > 08/2023 - 3.63% 237 500.00 30 698.75- 12.93- CONCOURS BANCAIRES COURANTS 456 967.29 289 087.83 167 879.46 58.07 51130000 CARTES DE CREDIT A ENCAISSER 162.60 162.60- 100.00- 51200200 CREDIT AGRICOLE SAS 2 088.26 2 088.26- 100.00- 51200300 CREDIT AGRICOLE 19 456.13 19 456.13- 100.00- 51200700 CR AGRICOLE EUROFACTOR N°588 9 499.04 297.58 297.58- 100.00- 51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER 677.03 8 822.01 NS 51920000 AVANCE EUROFACTOR CA N° 511 335 132.43 259 971.27 75 161.16 28.91 51930000 AVANCE EUROFACTOR CA N° 588 112 335.82 6 434.96 105 900.86 NS EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 45 548.39 87 211.91 41 663.52- 47.77- 16880000 INTERETS COURUS 741.53 953.71 212.18- 22.25- 45100000 HOLDING AFD 348.81 348.81- 100.00- 45180000 INTERETS C/C ASSOCIES A RECEV. 44 806.86 637.44 637.44- 100.00- 45500000 C/C F DEVILLE 85 271.95 40 465.09- 47.45- DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 978 245.85 805 338.59 172 907.26 21.47 40100000 FOURNISSEURS 185 540.01 145 712.69 39 827.32 27.33 40110000 FOURNISSEURS - PRESTATAIRES 705 412.97 71 921.83 633 491.14 880.81 40810000 FACTURES NON PARVENUES 87 292.87 587 704.07 500 411.20- 85.15- DETTES FISCALES ET SOCIALES 171 216.70 243 877.14 72 660.44- 29.79- 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 20 799.56 43 871.77 23 072.21- 52.59- 42810000 CAP SALAIRES VERSES 1 692.00 1 692.00- 100.00- 42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P 37 963.00 31 850.00 6 113.00 19.19 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 9 DETAIL BILAN PASSIF PASSIF Exercice N Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Euros % 43100000 SECURITE SOCIALE 36 764.32 51 705.89 14 941.57- 28.90- 43720000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE 7 400.94 39 034.75 31 633.81- 81.04- 43732000 MUTUELLE - PREDICA CA 10 643.00 3 417.16 3 417.16- 100.00- 43820000 CHARGES SUR CP 9 555.00 1 088.00 11.39 43830000 PROVISION CH/ SALAIRES VERSES 485.78 592.00 592.00- 100.00- 44200000 RS 1 1 094.84 485.78 35.43 44571055 TVA COLLECTEE 5.5% 482.73 387.89 44571196 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL 192.00 7.61 184.39 NS 44571900 TVA COLLECTEE INTRACOM 5 231.33 174.14 174.14- 100.00- 44587000 TVA S/ FAE 4 038.76 1 192.57 29.53 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 50 254.04 56 843.22 6 589.18- 11.59- AUTRES DETTES 18 790.30 56 476.97 37 686.67- 66.73- 41100000 CLIENTS 18 790.30 17 655.12 1 135.18 6.43 41980000 AVOIRS A ETABLIR 22 875.57 22 875.57- 100.00- 46730000 SCI NML 15 946.28 15 946.28- 100.00- Total IV 1 996 170.38 1 896 516.75 99 653.63 5.25 TOTAL GENERAL 2 004 844.31 1 915 852.23 88 992.08 4.65 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Page : 10 Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA Euros % VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 2 462 077.31 100.00 2 397 550.85 100.00 64 526.46 2.69 PRODUCTION VENDUE 2 671 392.31 108.50 2 253 329.85 93.98 418 062.46 18.55 70100000 ACTIVITE MACARONS 5.5 1 836 558.24 74.59 1 493 902.82 62.31 342 655.42 22.94 70100900 ACTIVITE MACARONS EXO 5 263.65 0.21 10 409.65 0.43 5 146.00- 49.43- 70119600 ACTIVITE MACARONS TX NORMAL 239.69 0.01 810.29 0.03 570.60- 70.42- 70190000 ACTIVITE MACARONS EXPORT 565 474.04 22.97 284 196.94 11.85 281 277.10 98.97 70191000 ACTIVITE MACARONS UNION EUROP. 236 919.87 9.62 486 915.72 20.31 249 995.85- 51.34- 70820000 REFACTURATIONS DIVERSES 1 346.07 0.05 1 046.88 0.04 1 046.88- 100.00- 70850000 PORT S/ VENTES E COMMERCE 1 264.11 0.05 81.96 6.48 70851000 FRAIS DE PORT EXO 12.90 0.00 196.58 0.01 183.68- 93.44- 70890000 FRAIS PORT EXPORT 3 494.85 0.14 3 494.85 70891000 FRAIS DE PORT UE 400.00 0.02 25 413.14- 1.06- 400.00 185.32 70910000 RISTOURNES ACCORDEES 5.5% 21 683.00 0.88 47 096.14 PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE 209 315.00- 8.50- 144 221.00 6.02 353 536.00- 245.13- 71350000 VARIATION STOCK PF 209 315.00- 8.50- 144 221.00 6.02 353 536.00- 245.13- PRODUCTION DE L'EXERCICE 2 462 077.31 100.00 2 397 550.85 100.00 64 526.46 2.69 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 711 844.20 28.91 909 202.09 37.92 197 357.89- 21.71- 60100000 ACHATS MP 603 378.24 24.51 603 474.88 25.17 96.64- 0.02- 60100100 ACHAT HT A 5.5 17 936.43 0.73 388.11 0.02 388.11- 100.00- 60100200 ENCRES ALIMENTAIRES 17 936.43 60110000 ACHATS INTRA 1 081.30 0.04 268 057.10 11.18 1 081.30 32.84- 60260000 EMBALLAGES 180 038.23 7.31 88 018.87- 60310000 VARIATION STOCK MAT. PREMIERES 96 257.00- 3.91- 30 951.00 1.29 127 208.00- 411.00- 60320000 VARIATION STOCK AUTRES APPROVI 5 667.00 0.23 6 331.00 0.26 664.00- 10.49- SOUS TRAITANCE DIRECTE 708.33 0.03 708.33 60410000 ACQUISITION SAVOIR FAIRE 708.33 0.03 708.33 MARGE BRUTE DE PRODUCTION 1 749 524.78 71.06 1 488 348.76 62.08 261 176.02 17.55 MARGE BRUTE GLOBALE 1 749 524.78 71.06 1 488 348.76 62.08 261 176.02 17.55 AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 949 276.90 38.56 947 240.80 39.51 2 036.10 0.21 60610000 FOURNITURES NON STOCK.EAU/ENER 43 476.39 1.77 44 558.91 1.86 1 082.52- 2.43- 60615000 CARBURANT 11 203.49 0.46 8 817.99 0.37 2 385.50 27.05 60631300 VETEMENTS DE TRAVAIL 303.37 0.01 1 710.95 0.07 1 407.58- 82.27- 60633000 PETITES EQUIP+ENTRETIEN 46 214.82 1.88 30 353.39 1.27 15 861.43 52.26 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 900.45 0.04 5 817.90 0.24 4 917.45- 84.52- 61110000 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE 20 525.96 0.83 23 681.42 0.99 3 155.46- 13.32- 61130000 PRESTATIONS DE DIRECTION 218 566.00 8.88 269 257.00 11.23 50 691.00- 18.83- 61220000 C-B ENREGISTR NUMERIQ 4 VOIES 240.00 0.01 960.00 0.04 720.00- 75.00- 61230000 C-B DS4 LIXXBAIL 3 291.97 0.13 3 006.24 0.13 285.73 9.50 61240000 PRLV LEASECOM 6 000.00 0.24 6 140.50 0.26 140.50- 2.29- 61250000 CM CIC - GERBEUR PRAMAC LX14 2 360.16 0.10 2 574.72 0.11 214.56- 8.33- 61270000 CB RELEASE IMPRIMANTE DELIZIOS 4 040.00 0.16 3 490.11 0.15 549.89 15.76 61320001 LOYERS ACTIVITE MACARONS 74 720.92 3.03 72 000.00 3.00 2 720.92 3.78 61350000 LOCATIONS MOBILIERES 1 795.32 0.07 1 583.39 0.07 211.93 13.38 61351000 LOCATIONS MATERIELS 10 485.50 0.43 3 023.16 0.13 7 462.34 246.84 61353210 LOCATION BMW - SERIE 1 6 769.32 0.27 7 076.89 0.30 307.57- 4.35- 61353220 LOCATION BMW - SERIE 2 9 811.56 0.40 9 811.56 0.41 61353300 LOC IMPRIMANTE ALIMENTAIRE 3 059.55 0.12 3 120.60 0.13 61.05- 1.96- Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Page : 11 Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA Euros % 61353500 LOC C2PACK-CONV+FORM/COLLEUSE 7 108.64 0.29 12 186.24 0.51 5 077.60- 41.67- 61353600 LOCATION MECAPACK 5 760.00 0.23 507.00 0.02 507.00- 100.00- 61353700 LOC GRENKE - LAVE VAISSELLE 5 760.01 0.24 0.01- 0.00- 61353800 SIEMENS - LOC ETI500 9 388.80 0.38 9 360.00 0.39 28.80 0.31 61353900 LOCATION GRENKE MAT DE CUISINE 3 908.04 0.16 3 908.04 0.16 5 262.51 61357100 COUT LOGISTIQUE EXTERNE 5 262.51 0.21 18 127.44 0.76 61358000 LOCATION BATTEUR MELANGEUR BPI 18 127.44 0.74 18 624.00 300.39 61400000 CHARGES LOCATIVES 24 824.00 1.01 6 200.00 0.26 61520000 ENTRETIEN ET REPARATION 7 211.59 0.29 3 239.42 0.14 3 972.17 122.62 61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP 5 860.12 0.24 2 765.67 0.12 3 094.45 111.89 61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE 6 522.85 0.26 6 418.05 0.27 104.80 1.63 61561000 FRAIS VIDEOSURVEILLANCE 2 357.50 0.10 3 420.01 0.14 1 062.51- 31.07- 61562000 MAINTENANCE 3 748.05 0.15 3 998.83 0.17 250.78- 6.27- 61571000 BLANCHISSAGE 10 187.41 0.41 9 866.39 0.41 321.02 3.25 61590000 ENTRETIEN DIVERS 9 531.00 0.39 12 845.68 0.54 3 314.68- 25.80- 61591000 ENTRETIEN LOCAUX 1 200.00 0.05 1 143.75 0.05 56.25 4.92 61600000 PRIMES D'ASSURANCE 22 357.07 0.91 24 280.19 1.01 1 923.12- 7.92- 61610000 ASSURANCE GRENKE 13 066.49 0.53 143.82 0.01 143.82- 100.00- 61700000 ETUDES ET PRESTATIONS 12 747.92 0.53 318.57 2.50 61800000 DIVERS 323.33 0.01 540.00 0.02 216.67- 40.12- 61820000 ACCES XEONYS 600.00 0.02 588.00 0.02 12.00 2.04 62260100 HONORAIRES COMPTABLES 28 088.00 1.14 19 674.93 0.82 8 413.07 42.76 62260300 HONORAIRES JURIDIQUES 4 450.00 0.18 13 966.92 0.58 9 516.92- 68.14- 62260400 HONORAIRES AVOCATS 19 951.88 0.81 15 209.08 0.63 4 742.80 31.18 62260430 HONORAIRES CAC 334.54 0.01 4 917.27 0.21 4 582.73- 93.20- 62260500 HONORAIRES DIVERS 7 005.89 0.28 14 871.70 0.62 7 865.81- 52.89- 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU 1 788.93 0.07 4 354.03 0.18 2 565.10- 58.91- 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 2 464.37 0.10 7 508.83 0.31 5 044.46- 67.18- 62320000 REFERENCEMENT 47 042.81 1.91 37 391.60 1.56 9 651.21 25.81 62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS 7 456.68 0.30 18 403.00 0.77 10 946.32- 59.48- 62341000 CADEAU CLIENTELE 672.84 0.03 850.00 0.04 672.84 84.82 62360000 CATALOGUES-SUPPORT COMMERCIAL 1 571.00 0.06 721.00 62380000 DONS 569.50 0.02 13 139.00 0.55 12 569.50- 95.67- 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS 160.00 0.01 5.41 0.00 154.59 NS 62420000 TRANSPORTS SUR VENTES 134 920.26 5.48 87 569.52 3.65 47 350.74 54.07 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 42 232.76 1.72 42 799.53 1.79 566.77- 1.32- 62560000 MISSIONS 10 631.79 0.44 10 631.79- 100.00- 62561000 FRAIS HEBERGEMENT VIE MEXIQUE 17.04 0.00 500.00 0.02 500.00- 100.00- 62610000 FRAIS POSTAUX 770.72 0.03 753.68- 97.79- 62620000 TELEPHONE 5 011.52 0.20 4 870.24 0.20 141.28 2.90 62700000 SERVICES BANCAIRES 19 212.06 0.78 9 849.01 0.41 9 363.05 95.07 62810000 COTISATIONS 5 217.20 0.21 4 927.03 0.21 290.17 5.89 VALEUR AJOUTEE 800 247.88 32.50 541 107.96 22.57 259 139.92 47.89 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 30 959.82 1.26 13 403.67 0.56 17 556.15 130.98 63120000 TAXE APPRENTISSAGE 319.63 0.01 1 436.00 0.06 1 116.37- 77.74- 63330000 FORMATION CONTINUE 4 425.19 0.18 1 248.68 0.05 3 176.51 254.39 63511500 CET (CFE+CVAE) 24 220.00 0.98 8 498.99 0.35 15 721.01 184.98 63514500 TVTS 1 995.00 0.08 2 220.00 0.09 225.00- 10.14- Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Page : 12 Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA Euros % SALAIRES DU PERSONNEL 497 227.75 20.20 529 022.96 22.07 31 795.21- 6.01- 64110000 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B 485 431.94 19.72 522 111.32 21.78 36 679.38- 7.03- 64114500 AVANTAGES EN NATURE 6 273.48 0.25 5 795.64 0.24 477.84 8.24 64120000 PROVISIONS CP 6 113.00 0.25 897.00 0.04 5 216.00 581.49 64150000 INDEMNITE LICENCIEMENT 590.67- 0.02- 219.00 0.01 809.67- 369.71- CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 103 291.45 4.20 139 959.85 5.84 36 668.40- 26.20- 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 53 887.88 2.19 102 081.80 4.26 48 193.92- 47.21- 64520000 CHARGES SUR CP 1 088.00 0.04 269.00 0.01 819.00 304.46 64530000 COTISATIONS RETRAITE- PREVOY 20 603.03 0.84 35 065.07 1.46 14 462.04- 41.24- 64532000 COTISATIONS MUTUELLE 4 929.49 0.20 4 744.03 0.20 185.46 3.91 64540000 COTISATIONS ASSEDIC 18 417.15 0.75 19 160.69 0.80 743.54- 3.88- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 1 478.40 0.06 2 340.01 0.10 861.61- 36.82- 64810000 INDEMNITES STAGE 2 887.50 0.12 3 131.25 0.13 243.75- 7.78- 64820000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 540.00 0.02 540.00- 100.00- 64900000 CREDIT IMPOT COMPETITIV EMPLOI 27 372.00- 1.14- 27 372.00 100.00 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 168 768.86 6.85 141 278.52- 5.89- 310 047.38 219.46 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 684.81 0.47 1 748.28 0.07 9 936.53 568.36 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 11 684.81 0.47 1 748.28 0.07 9 936.53 568.36 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 42 059.59 1.71 27 301.08 1.14 14 758.51 54.06 65110000 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR 26 600.00 1.08 1 300.00 0.05 1 300.00- 100.00- 65112000 ROYALTIES HOLDING AFD 22 457.00 0.94 4 143.00 18.45 65113000 REDEVANCES MACARONS COCKTAIL 1 059.85 0.04 1 541.48 0.06 481.63- 31.24- 65115000 ROYALTIES CHEF A CHEF 14 093.24 0.57 1 899.49 0.08 14 093.24 100.00- 65400000 PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES 306.50 0.01 1 899.49- 65800000 CHARGES GESTION COURANTE 103.11 0.00 203.39 197.26 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 16 888.09 0.69 44 198.52 1.84 27 310.43- 61.79- 78150000 REPRISE PROV. RISQ NON RECOUVR 255.28 0.01 255.28- 100.00- 78174000 RAP CREANCES DOUTEUSES 978.62 0.04 1 644.21 0.07 1 644.21- 100.00- 79110000 REMBOURSEMENT SINISTRES 14 095.46 0.59 13 116.84- 93.06- 79120000 QUOTE PART SUBV.INSCR.RESULTAT 9 097.49 0.37 9 098.00 0.38 0.51- 0.01- 79130000 TRANSFERT DE CHARGE-DON NATURE 538.50 0.02 12 400.00 0.52 11 861.50- 95.66- 79140000 TRANSFERT DE CHARGES-PERSONNEL 6 273.48 0.25 6 705.57 0.28 432.09- 6.44- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 109 330.63 4.44 117 930.50 4.92 8 599.87- 7.29- 68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31 363.49 1.27 34 478.00 1.44 3 114.51- 9.03- 68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 77 967.14 3.17 83 452.50 3.48 5 485.36- 6.57- RESULTAT D'EXPLOITATION 45 951.54 1.87 240 563.30- 10.03- 286 514.84 119.10 PRODUITS FINANCIERS 12 007.35 0.49 227 000.00 9.47 214 992.65- 94.71- 76600000 GAIN CHANGE 7.35 0.00 227 000.00 9.47 7.35 94.71- 76810000 ABANDON COMPTE COURANT 12 000.00 0.49 215 000.00- CHARGES FINANCIERES 55 688.82 2.26 45 978.52 1.92 9 710.30 21.12 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE 12 696.02 0.52 13 671.74 0.57 975.72- 7.14- 66150000 INTERETS COMPTE COURANT 42 937.32 1.74 637.44 0.03 637.44- 100.00- 66161000 FRAIS AFFACTURAGE 31 524.68 1.31 11 412.64 36.20 66500000 ESCOMPTES ACCORDES 41.54 0.00 144.66 0.01 103.12- 71.28- 66600000 perte change 13.94 0.00 13.94 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION Page : 13 Exercice N % Exercice N-1 % Ecart N / N-1 31/12/2019 12 CA 31/12/2018 12 CA Euros % RESULTAT COURANT 2 270.07 0.09 59 541.82- 2.48- 61 811.89 103.81 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 167.55 0.63 15 167.55- 100.00- 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 592.83 0.19 4 592.83- 100.00- 77500000 PCEA 10 574.72 0.44 10 574.72- 100.00- CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 834.13 0.16 16 243.42 0.68 12 409.29- 76.40- 67120000 PENALITES ET AMENDES 2 688.13 0.11 2 933.00 0.12 244.87- 8.35- 67121000 PENALITES DEDUCTIBLES 1 146.00 0.05 2 226.11 0.09 1 080.11- 48.52- 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 515.59 0.02 515.59- 100.00- 67500000 VNC ACTIFS CEDES 10 568.72 0.44 10 568.72- 100.00- RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 834.13- 0.16- 1 075.87- 0.04- 2 758.26- 256.37- IMPOT SUR LES BENEFICES 9 913.00- 0.41- 9 913.00 100.00 69512000 CREDIT IMPOT RECHERCHE 9 913.00- 0.41- 9 913.00 100.00 RESULTAT NET 1 564.06- 0.06- 50 704.69- 2.11- 49 140.63 96.92 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 14 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE Néant EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus. les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation : la valeur comptable des actifs et des passifs la dépréciation des créances clients la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles la dépréciation des stocks les impôts différés actifs le chiffre d'affaires les « covenants » bancaires

REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1) Principes et conventions générales Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice. Dossier N° 020355 en Euros . Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 15 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Informations générales complémentaires La société FD a bénéficié, au titre de l'exercice clos du 31/12/2019, d'un abandon de compte courant d'un de ses associés Monsieur Franck DEVILLE pour un montant de 12 000€.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissements et de développement TOTAL 59 617 Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 120 514 10 000 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 533 108 48 213 Installations générales agencements aménagements divers 204 708 169 Matériel de transport 4 083 1 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 9 717 146 TOTAL 751 616 49 528 Prêts, autres immobilisations financières 56 352 32 310 TOTAL 56 352 32 310 TOTAL GENERAL 988 099 91 838 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 16 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Diminutions Valeur brute Réévaluation en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice Frais établissement et de développement TOTAL 59 617 59 617 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 130 514 130 514 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 581 321 581 321 Installations générales agencements aménagements divers 204 708 204 708 Matériel de transport 4 252 4 252 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 10 863 10 863 TOTAL 801 144 801 144 Prêts, autres immobilisations financières 88 663 88 663 TOTAL 88 663 88 663 TOTAL GENERAL 1 079 938 1 079 938 Etat des amortissements Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice Frais établissement recherche développement TOTAL 30 462 11 925 42 387 Autres immobilisations incorporelles TOTAL 101 076 19 438 120 514 Installations techniques, Matériel et outillage industriel 263 682 54 165 317 847 Installations générales agencements aménagements divers 49 678 23 388 73 066 Matériel de transport 4 083 13 4 096 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 8 713 401 9 114 TOTAL 326 156 77 967 404 123 TOTAL GENERAL 457 694 109 331 567 024 Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises Frais étab.rech.développ. TOTAL 11 925 Autres immob.incorporelles TOTAL 19 438 1 389 Instal.techniques matériel outillage indus. 54 165 Instal.générales agenc.aménag.divers 23 388 Matériel de transport 13 Matériel de bureau informatique mobilier 401 TOTAL 77 967 TOTAL GENERAL 109 331 1 389 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 17 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Etat des provisions Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés Litiges 7 206 7 206 TOTAL 7 206 7 206 Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice utilisés utilisés Sur comptes clients 13 480 13 480 TOTAL 13 480 13 480 TOTAL GENERAL 20 685 20 685 Etat des échéances des créances et des dettes Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Autres immobilisations financières 88 663 0- 88 663 Clients douteux ou litigieux 23 400 23 400 Autres créances clients 630 582 630 582 Personnel et comptes rattachés 3 730 3 730 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 076 076 Impôts sur les bénéfices 11 462 11 462 Taxe sur la valeur ajoutée 192 639 192 639 Divers état et autres collectivités publiques 5 157 5 157 Groupe et associés 33 218 33 218 Débiteurs divers 41 657 41 657 Charges constatées d'avance 26 372 26 372 TOTAL 1 056 957 968 294 88 663 Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 663 769 663 769 Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 118 601 118 601 Emprunts et dettes financières divers 978 742 978 742 Fournisseurs et comptes rattachés 246 246 Personnel et comptes rattachés 58 763 58 763 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 808 54 808 Taxe sur la valeur ajoutée 6 906 6 906 Autres impôts taxes et assimilés 50 740 50 740 Groupe et associés 44 807 44 807 Autres dettes 18 790 18 790 TOTAL 1 996 170 1 996 170 Emprunts remboursés en cours d'exercice 89 122 Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. 44 807 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 18 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Composition du capital social (PCG Art. 831-3 et 832-13) Valeurs Nombre de titres Différentes catégories de titres nominales en euros Au début Créés Remboursés En fin ACTIONS 0.1000 2 519 000 2 519 000 Autres immobilisations incorporelles (Code du Commerce Art. R 123-186) Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Valeurs Taux d'amortissement SITE INTERNET ET PROCESS EDI-amort. linéaire 10 530 20.00 FRAIS INTR. MARCH. FINANCIERS-amort. linéaire 106 476 20.00 LOGICIELS-amort. linéaire 3 508 33.33 FINET THIERRY savoir Faire -non amortissable 10 000 Evaluation des immobilisations corporelles La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Evaluation des amortissements Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : Catégorie Mode Durée Installations techniques Linéaire 5 à 10 ans Matériels et outillages Linéaire 3 à 5 ans Matériel de transport Linéaire 3 à 5 ans Matériel de bureau Linéaire 3 à 5 ans Mobilier Linéaire 5 à 10 ans Evaluation des matières et marchandises (PCG Art. 831-2) Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. Evaluation des produits et en cours (PCG Art. 831-2) Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage. Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 19 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Evaluation des créances et des dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres immobilisations financières 71 162 Créances clients et comptes rattachés 31 388 Autres créances 5 157 Total 107 707 Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10 241 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87 293 Dettes fiscales et sociales 98 860 Total 196 393 Charges et produits constatés d'avance Charges constatées d'avance Montant Charges d'exploitation 26 372 Total 26 372 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE Page : 20 ANNEXE Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - Charges et produits financiers concernant les entreprises liées (PCG Art. 831-2 et Art. 832-13) Néant - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Engagements financiers (PCG Art. 531-2/9) Engagements donnés Autres engagements donnés : 594 862 CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR 159 000 - ABANDONS DE COMPTE COURANT F DEVILLE - ABANDONS DE COMPTE COURANT AFD 400 744 ENGAGEMENTS CREDIT-BAIL 35 118 Total (1) 594 862 Engagements reçus Néant Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV SA FD 42230 ROCHE LA MOLIERE ANNEXE SOMMAIRE Faits caractéristiques de l'exercice page 14 Evènements significatifs postérieurs à la clôture 14 - REGLES ET METHODES COMPTABLES Principes et conventions générales 14 Permanence ou changement de méthodes 15 Informations générales complémentaires 15 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN Etat des immobilisations 15 Etat des amortissements 16 Etat des provisions 17 Etat des échéances des créances et des dettes 17 Composition du capital social 18 Autres immobilisations incorporelles 18 Evaluation des immobilisations corporelles 18 Evaluation des amortissements 18 Evaluation des matières et marchandises 18 Evaluations des produits et en cours 18 Evaluation des créances et des dettes 19 Produits à recevoir 19 Charges à payer 19 Charges et produits constatés d'avance 19 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT Charges et produits financiers concernant les entr. liées 20 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Montant des engagements financiers 20 NA = Non Applicable NS = Non significative Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable SA FD Rue GRUNER - Zone GALINAY Lieudit aux Buissons 42230 ROCHE LA MOLIERE DOSSIER FISCAL MIDCENTIV 17 quai Gillet 69004 LYON 04 72 38 11 70 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable DGFiP N° 2050 2020 1 BILAN - ACTIF Formulaire obligatoire (article 53 A Page 21 du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SA FD Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2 Adresse de l'entreprise Rue GRUNER - Zone GALINAY 42230 ROCHE LA MOLIERE Durée de l'exercice précédent* 1 2 Numéro SIRET* 4 4 4 6 9 0 4 6 5 0 0 0 3 4 Néant * Exercice N clos le, N-1 3 1 1 2 2 0 1 9 3 1 1 2 2 0 1 8 Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4 Capital souscrit non appelé (I) AA INCORPORELLES Frais d'établissement * AB 59 617 AC 42 387 17 230 29 155 Concessions, brevets et droits similaires AF 3 508 AG 3 508 Frais de développement * CX CQ IMMOBILISATIONS Avances et acomptes sur immobilisa- AH 10 000 AI 10 000 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles AJ 117 006 AK 117 006 19 438 DÉCLARANTLEPAR tions incorporelles AL AM IMMOBILISÉACTIF* CORPORELLESIMMOBILISATIONS Terrains AN AO Constructions AP AQ Installations techniques, matériel AR 581 321 AS 317 848 263 474 269 426 et outillage industriels Autres immobilisations corporelles AT 219 823 AU 86 276 133 547 156 034 Immobilisations en cours AV AW Avances et acomptes AX AY CONSERVERAEXEMPLAIRE Participations évaluées selon CS CT *STOCKSFINANCIÈRESIMMOBILISATIONS(2) la méthode de mise en équivalence CIRCULANT Autres participations CU CV Créances rattachées à des participations BB BC Autres titres immobilisés BD BE Prêts BF BG Autres immobilisations financières* BH 88 663 BI 88 663 56 352 TOTAL (II) BJ 1 079 938 BK 567 025 512 913 530 405 Matières premières, approvisionnements BL 180 276 BM 180 276 89 686 En cours de production de biens BN BO En cours de production de services BP BQ Produits intermédiaires et finis BR 182 998 BS 182 998 392 313 Marchandises BT BU Avances et acomptes versés sur commandes BV BW ACTIF CRÉANCES Clients et comptes rattachés (3)* BX 653 982 BY 13 480 640 502 473 835 Autres créances (3) BZ 287 940 CA 287 940 331 021 Capital souscrit et appelé, non versé CB CC DIVERS Valeurs mobilières de placement CF 173 843 CG 173 843 65 491 Disponibilités (dont actions propres : ............................) CD CE Charges constatées d'avance (3)* CH 26 372 CI 26 372 33 101 Comptesde régularisation TOTAL (III) CJ 1 505 411 CK 13 480 1 491 932 1 385 447 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW Primes de remboursement des obligations (V) CM Ecarts de conversion actif* (VI) CN Group TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 2 585 349 1A 580 505 2 004 844 1 915 852 Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des CP (0) (3) Part à plus d'un an : CR Cegid immobilisations financières nettes : Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances : de propriété :* * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. MIDCENTIV Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable 2 BILAN - PASSIF avant répartition Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SA FD Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................251 900 ) DA Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC PROPRES Réserve légale (3) DD Réserves statutaires ou contractuelles DE Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions B1 ) DF CAPITAUX pour fluctuation des cours Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat EJ ) DG d'oeuvres originales d'artistes vivants* Report à nouveau DH DI DÉCLARANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement DJ Provisions réglementées * DK TOTAL (I) DL PARLE Autresfonds propres Produit des émissions de titres participatifs DM Avances conditionnées DN TOTAL (II) DO CONSERVER Provisions risquespour chargeset Provisions pour risques DP Provisions pour charges DQ TOTAL (III) DR Emprunts obligataires convertibles DS A Autres emprunts obligataires DT EXEMPLAIRE (4)DETTES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX Dettes fiscales et sociales DY Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes EA Compte Produits constatés d'avance (4) EB régul. TOTAL (IV) EC Ecarts de conversion passif * (V) ED TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C RENVOIS (2) Dont < Ecart de réévaluation libre 1D Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Cegid Group DGFiP N° 2051 2020 Page 22 Néant * Exercice N Exercice N-1 251 900 251 900 7 519 7 519 2 257 2 257 (326 571) (275 866) (1 564) (50 705) 67 928 77 025 1 468 12 130 7 206 7 206 7 206 7 206 782 369 703 612 45 548 87 212 978 246 805 339 171 217 243 877 18 790 56 477 1 996 170 1 896 517 2 004 844 1 915 852 1 996 170 1 590 416 447 468 Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2020 A du Code Général des Impôts) SA FD Page 23 Désignation de l'entreprise : Exercice N Néant * Exercice (N-1) France Exportations et Total livraisons intracommunautaires Ventes de marchandises* FA FB FC D'EXPLOITATION Production vendue biens* FD 1 863 744 FE 802 394 FF 2 666 138 2 250 822 < services* FG 1 359 FH 3 895 FI 5 254 2 508 Chiffres d'affaires nets* FJ 1 865 103 FK 806 289 FL 2 671 392 2 253 330 Production stockée* FM (209 315) 144 221 PRODUITS Production immobilisée* FN Subventions d'exploitation FO Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP 16 888 44 199 Autres produits (1) (11) FQ 11 685 1 748 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 2 490 650 2 443 498 Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS Variation de stock (marchandises)* FT Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FU 802 434 871 920 D'EXPLOITATION Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV (90 590) 37 282 Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * FW 949 985 947 241 Impôts, taxes et versements assimilés* FX 30 960 13 404 Salaires et traitements* FY 497 228 529 023 CHARGES Charges sociales (10) FZ 103 291 139 960 DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 109 331 117 931 Sur immobilisations < - dotations aux amortissements* GA - dotations aux provisions GB Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC Autres charges (12) GE 42 060 27 301 Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 2 444 699 2 684 061 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG 45 952 (240 563) opérations Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI commun Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH en FINANCIERS Produits financiers de participations (5) GJ Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK Autres intérêts et produits assimilés (5) GL 12 000 227 000 PRODUITS Reprises sur provisions et transferts de charges GM GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 7 Différences positives de change GN Total des produits financiers (V) GP 12 007 227 000 FINANCIERES Différences négatives de change GS 14 Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ Intérêts et charges assimilées (6) GR 55 675 45 979 CHARGES GU Total des charges financières (VI) 55 689 45 979 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV (43 681) 181 021 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 270 (59 542) Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT Cegid Group 4 DGFiP N° 2053 2020 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Formulaire obligatoire (article 53 A Page 24 du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : SA FD Néant * Exercice N Exercice N-1 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 593 HA Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 10 575 Reprises sur provisions et transferts de charges HC Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD 15 168 EXCEPTIONNELLES CHARGES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 3 834 5 675 Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF 10 569 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 3 834 16 243 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI (3 834) (1 076) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ Impôts sur les bénéfices * (X) HK (9 913) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 2 502 658 2 685 665 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 504 222 2 736 370 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN (1 564) (50 705) (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO (2) Dont < produits de locations immobilières HY produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G (3) Dont < - Crédit bail mobilier * HP 240 960 - Crédit bail immobilier HQ 2 360 2 575 (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC RENVOIS Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD (9) Dont transferts de charges A1 16 888 42 299 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales A5 A2 obligatoires hors CSG/CRDS) (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 41 753 25 298 (13) Dont primes et cotisations A6 A9 complémentaires personnelles : facultatives obligatoires Dont cotisations facultatives A8 dont cotisations A7 aux nouveaux plans d'épargne retraite Madelin (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels AMENDES ET PENALITES 2 688 PENALITES COMMERCIALES 1 146 (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Dossier N° 020355 en Euros. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable MIDCENTIV Formulaire obligatoire (article 53 5 A du Code Général des Impôts) SA FD Désignation de l'entreprise : CADRE A IMMOBILISATIONS centimes)* INCORP. TOTAL I Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II des Terrains pas(Nereporter le montant Sur sol propre Dont L9 Constructions [Composants et aménagements des constructions * [Composants M2 Sur sol d'autrui Dont M1 [Composants Installations générales, agencements Dont CORPORELLES divers * immobilisationsAutres corporelles Installations techniques, matériel Dont et outillage industriels [Composants M3 Installations générales, agencements aménagements divers * Matériel de transport * DÉCLARANT Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes LE TOTAL III Participations évaluées par mise en équivalence PARCONSERVER FINANCIÈRES Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières TOTAL IV TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) A CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste EXEMPLAIRE INCORP. à poste 1 Frais d'établissement TOTAL I IN et de développement Autres postes d'immobilisations IO incorporelles TOTAL II Terrains IP