Franco-Nevada Corporation est une société canadienne de redevances et de flux axée sur l'or, dotée d'un portefeuille diversifié d'actifs produisant des flux de trésorerie. Le modèle d'entreprise de la société offre aux investisseurs la possibilité de choisir le prix de l'or et l'exploration tout en limitant l'exposition à l'inflation des coûts. La société n'est pas endettée et utilise ses flux de trésorerie disponibles pour développer son portefeuille et verser des dividendes. Les actifs diversifiés de la société comprennent principalement ses intérêts dans le minerai de fer et l'énergie. Ses actifs de minerai de fer comprennent Vale Royalty (redevance sur le minerai de fer) et LIORC. Son portefeuille diversifié comprend environ 404 actifs couvrant 63 000 kilomètres carrés. Ses actifs énergétiques comprennent Marcellus (redevance de 1 %), Haynesville (divers taux de redevance), SCOOP/STACK (divers taux de redevance), le bassin permien (divers taux de redevance) et Weyburn (NRI, ORR, WI). Ses actifs en métaux précieux comprennent notamment Antamina, Stillwater, Antapaccay, Hemlo, Goldstrike, Candelaria, Detour, Subika (Ahafo), Tasiast, Lake Rebecca et Spring Hill.

Secteur Or