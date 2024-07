Franco-Nevada Corporation est une société canadienne de redevances et d'exploitation en continu axée sur l'or, qui dispose d'un portefeuille diversifié d'actifs produisant des flux de trésorerie. Le modèle d'entreprise de la société offre aux investisseurs des options en matière de prix de l'or et d'exploration, tout en limitant l'exposition à l'inflation des coûts. La société n'a pas de dettes et utilise son flux de trésorerie disponible pour développer son portefeuille et verser des dividendes. Ses secteurs d'activité sont l'exploitation minière et l'énergie. La société possède un portefeuille de redevances, de flux et de participations directes, couvrant des propriétés à différents stades, de la production à l'exploration préliminaire, situées en Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe et en Afrique. Elle investit dans divers produits de base, notamment l'or, l'argent, les métaux du groupe du platine (MGP), le minerai de fer, d'autres actifs miniers, le pétrole, le gaz et les liquides de gaz naturel (LGN). Son portefeuille se compose d'environ 419 actifs couvrant 66 000 kilomètres carrés (km2).

Secteur Or