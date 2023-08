Franklin BSP Realty Trust, Inc, anciennement Benefit Street Partners Realty Trust, Inc, est une société de financement immobilier. La société crée, acquiert et gère principalement un portefeuille d'investissements de dettes immobilières commerciales garanties par des propriétés situées à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. L'objectif d'investissement de la société est de verser des distributions en espèces attrayantes et stables aux actionnaires et de préserver et rembourser le capital investi par les actionnaires. La société investit dans des investissements de dette immobilière commerciale, qui comprennent des prêts hypothécaires, des prêts hypothécaires subordonnés, des prêts mezzanine et des participations dans ces prêts. La société est également à l'origine de prêts conduits, qu'elle a l'intention de vendre par l'intermédiaire de sa filiale imposable TRS dans des opérations de titrisation de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS). Benefit Street Partners L.L.C. est le conseiller de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé