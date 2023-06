Franklin Covey Co. : Northland Securities persiste à l'achat

Franklin Covey Co. est une entreprise mondiale axée sur l'amélioration des performances. Le chiffre d'affaires de la société se compose principalement de services de formation et de conseil ainsi que de sa structure interne de reporting et d'exploitation, qui s'articule autour de deux divisions : La division Entreprise et la division Éducation. La division Enterprise, qui se compose de ses segments Direct Office et International Licensee. La division Éducation, qui est composée de son secteur Éducation. Son segment Direct Office comprend son personnel de vente qui dessert les États-Unis et le Canada ; ses bureaux de vente internationaux situés au Japon, en Chine, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche ; son canal de vente de services gouvernementaux ; et ses ventes de livres et d'audio. Son segment Licenciés internationaux comprend ses licenciés internationaux. Son segment Pratique de l'éducation comprend ses opérations nationales et internationales de pratique de l'éducation. Il se concentre également sur les opérations de location, l'expédition et la manutention.

Secteur Enseignement professionnel et commercial