Franklin Resources, Inc. est spécialisé dans la gestion de fonds d'investissement. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - prestations de services d'investissement : activité assurée sous les marques Franklin, Templeton, Legg Mason, Benefit Street Partners, Brandywine Global Investment Management, Clarion Partners, ClearBridge Investments, etc. A fin septembre 2022, le groupe compte 1 297,4 MdsUSD d'actifs sous gestion ; - prestations de services financiers : activités de banque de détail, de banque privée, et de crédit à la consommation (crédit automobile, crédit immobilier, crédit hypothécaire, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (74%), Amériques (3,6%), Luxembourg (15,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (2,8%) et Asie-Pacifique (4,1%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds