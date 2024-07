Les premiers fonds négociés en bourse (ETF) américains liés au prix de l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde après le bitcoin, devraient commencer à être négociés mardi, dans le cadre d'un autre événement décisif pour l'industrie des crypto-monnaies qui cherche à se généraliser.

Les ETF Ether de VanEck, Franklin Templeton, Fidelity, 21Shares et Invesco commenceront à être négociés sur le Cboe, a indiqué la bourse dans un avis publié vendredi, tandis qu'un ETF de BlackRock commencera à être négocié sur le Nasdaq, selon un avis de la bourse. Les produits de Bitwise et Grayscale Investments seront également négociés mardi sur le New York Stock Exchange, a indiqué la bourse. Après le lancement de neuf ETF américains sur le bitcoin en janvier, les produits sur l'éther marquent une nouvelle victoire pour la campagne du secteur des crypto-monnaies visant à faire entrer les actifs numériques dans le secteur financier au sens large, même s'il est peu probable que ces produits recueillent le même volume d'entrées, selon les analystes. Le lancement des ETF bitcoin est l'aboutissement d'un bras de fer de dix ans avec la Securities and Exchange Commission, qui avait rejeté les produits en raison de problèmes de manipulation du marché. L'agence a été contrainte de donner son feu vert aux ETF après avoir perdu un procès intenté par le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale Investments, bien qu'elle ait averti, au moment de les approuver, que les produits restaient très risqués.

Le lancement a été l'un des plus réussis de l'histoire du marché des ETF, les produits ayant attiré 33,1 milliards de dollars d'entrées nettes à la fin du mois de juin, selon les données de Morningstar Direct.

Les émetteurs d'ETF Bitcoin se sont livrés une concurrence acharnée en matière de frais, de nombreuses sociétés proposant de renoncer totalement aux frais pendant une certaine période.

Les frais des ETF sur l'éther vont de 0,19 % pour celui de Franklin Templeton à 2,5 % pour le fonds ethereum existant de Grayscale, qu'il est en train de convertir en ETF, d'après leurs documents d'offre publique. Les autres se regroupent autour de 0,25 %.

Dans l'ensemble, les frais sont comparables à ceux des produits bitcoin, bien que les émetteurs offrent moins de dérogations.

Grayscale lance également une version "mini" de ses ETF sur l'éther et le bitcoin, avec des frais de seulement 0,15 %.

Bien que les estimations de la demande pour les produits à base d'éther varient considérablement, Galaxy Research - dont la société sœur Galaxy Asset Management a un ETF éther en attente avec Invesco - a prévu que les ETF éther pourraient attirer des flux entrants mensuels de 1 milliard de dollars.

"Dans l'ensemble, les acteurs du marché s'attendent à un fort intérêt pour les ETF Spot ETH et à des entrées significatives au cours des 3 à 6 premiers mois suivant le lancement", a écrit Matteo Greco, analyste de recherche chez Fineqia International, dans une note. Il a ajouté que la demande pour les ETF d'éther sera cruciale pour déterminer l'appétit des investisseurs pour les actifs numériques au-delà du bitcoin. Les émetteurs ont commencé à déposer des demandes d'enregistrement pour les ETF en éther en septembre. Au départ, les dirigeants avaient peu d'espoir que la SEC approuve les produits après des réunions décourageantes avec les responsables. Mais l'agence a surpris le secteur en mai en approuvant les changements de règles nécessaires pour que les bourses puissent coter les produits, ce qui constitue le premier des deux principaux obstacles réglementaires. Le mois dernier, Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré à Reuters que l'arrêt Grayscale avait influencé sa réflexion sur l'approbation des produits à base d'éther, car les circonstances sous-jacentes du marché étaient similaires. (Reportage de Hannah Lang à New York et de Suzanne McGee à Providence, Rhode Island ; Rédaction de Michelle Price et Matthew Lewis)