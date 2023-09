Franklin Wireless Corp. est un fournisseur de solutions sans fil intelligentes comprenant des points d'accès mobiles, des routeurs, des traqueurs et d'autres dispositifs. La société conçoit du matériel et des logiciels intégrés permettant des applications de machine à machine (M2M) et l'Internet des objets (IoT). Ses solutions M2M et IoT comprennent des modules intégrés, des modems et des passerelles construits pour fournir des applications basées sur la technologie sans fil de cinquième génération et de quatrième génération (5G/4G). Elle propose des produits haut débit sans fil 5G/4G, des dispositifs de suivi et des appareils connectés IoT ainsi qu'une plateforme et une application de serveur IoT. Elle fournit également des technologies mobiles, qui comprennent des points d'accès mobiles 5G/4G, des équipements de locaux clients 5G/4G et des solutions MDM. Sa filiale, Franklin Technology Inc. (FTI), est une société de recherche et développement, qui fournit des services de conception et de développement de produits sans fil. Elle distribue ses produits en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, ainsi qu'en Asie.

Secteur Communications et réseautage