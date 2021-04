Aéroport de Francfort: le trafic toujours au plus bas

Berlin (awp/afp) - L'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne, a accueilli 925'277 passagers en mars, plus de moitié moins qu'en mars 2020, au moment du déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19, a annoncé son gestionnaire Fraport jeudi.

"Fraport annonce une chute de 56,4% [du trafic] par rapport à mars 2020 alors que la crise liée au coronavirus avait déjà réduit le trafic significativement", a indiqué le groupe dans un communiqué.

En mars 2020, le trafic avait en effet déjà chuté de 62%, en raison de la crise sanitaire.

Par rapport à mars 2019, le plongeon est donc encore plus spectaculaire : -83,5%.

Sur les trois premiers mois de l'année, "2,5 millions de personnes" ont voyagé via l'aéroport de Francfort, 77,6% de moins par rapport à 2020, et 83,2% par rapport à 2019.

La pandémie de coronavirus a considérablement restreint, depuis mars 2020, les déplacements internationaux, en raison des fortes mesures de restriction prises par les Etats pour juguler les infections.

Malgré la persistance de la crise, Fraport s'est récemment dit confiant pour un "rebond du trafic aérien" à partir de cet été "au plus tard", grâce aux campagnes de vaccination.

Mais le groupe s'attend à ce que les volumes de passagers restent encore 15% à 20% sous le niveau pré-Covid en 2022/2023.

Fraport compte donc supprimer 4000 emplois en raison de la crise, quelque 15% des effectifs, d'ici fin 2021, dont 2000 ont déjà été effectués l'année passée.

La plupart des aéroports internationaux appartenant au groupe ont également vu leur fréquentation baisser en mars sur un an, à l'image de Ljubjana (Slovénie) (-78,3%), et les aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre (-57,7%).

L'aéoport Xi'an en Chine profite toutefois du dynamisme du pays, où la pandémie ne se propage quasiment plus.

Ce complexe, situé au centre du pays, a vu son trafic "grimper en flèche" sur un an pour atteindre les 3,4 millions de passagers, indique Fraport.

