BERLIN/FREIBURG/TRIER (dpa-AFX) - Routes et trottoirs glissants - et le pire pouvait encore arriver : La pluie a commencé à tomber mercredi matin dans l'ouest et le sud-ouest de l'Allemagne, rendant les chaussées glissantes. La police du Bade-Wurtemberg a déjà fait état de nombreux accidents de la route. Pour l'instant, on en est resté pour la plupart à de la tôle froissée. Aux aéroports de Francfort et de Munich, des centaines de vols ont été annulés. La Deutsche Bahn s'attend également à des perturbations. D'abondantes chutes de neige sont prévues dans le centre de l'Allemagne. Dans de nombreux endroits, les cours ont été annulés.

Le service météorologique allemand (DWD) a mis en garde mercredi matin contre un risque très élevé de verglas dû à des pluies verglaçantes dans une bande allant de Trèves à Francfort-sur-le-Main. Dans les régions concernées de Rhénanie-Palatinat, de Hesse et du Bade-Wurtemberg, le risque de verglas est très élevé, a-t-il ajouté. Concrètement, on pouvait lire : "Grand danger pour la vie et l'intégrité corporelle en raison de pluies verglaçantes avec une forte formation de glace ; rupture de glace généralisée". Les séjours à l'extérieur et les déplacements devraient absolument être évités.

Les météorologues ont également mis en garde contre les chemins, les places et les routes glissantes dans la moitié sud. En Bavière, selon le ministère de la culture, les écoles de Moyenne-Franconie sont restées complètement fermées. Il n'y a pas eu d'accidents majeurs dans la matinée.

Pour l'ouest et le centre de l'Allemagne, le DWD prévoyait de fortes chutes de neige. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la neige devait commencer à tomber en milieu de matinée. Une alerte aux intempéries a été lancée à partir de 11 heures au sud d'Aix-la-Chapelle, Koln, Olpe et Winterberg. Les écoles de la région sont restées fermées par mesure de précaution. Les entreprises de bus et de trains ont informé leurs clients qu'il pourrait y avoir des retards et des annulations massifs à partir de midi. En se réveillant le matin, de nombreuses personnes dans les districts concernés ont vu un avertissement officiel sur leur téléphone portable.

Vols annulés à Francfort, Munich et Berlin

Les voyageurs devaient se préparer à des retards et des annulations. Cela s'appliquait au trafic routier, aux liaisons ferroviaires et aériennes. A l'aéroport de Francfort, une porte-parole de Fraport a indiqué mercredi que 570 des 1047 vols prévus avaient déjà été annulés en amont. A l'aéroport de Munich, plus de 250 des quelque 650 décollages et atterrissages prévus ont été annulés, selon l'aéroport. Des annulations isolées ont également eu lieu à l'aéroport de la capitale berlinoise BER.

Les voyageurs en train doivent également s'attendre à des restrictions dans toute l'Allemagne. La Deutsche Bahn écrivait le matin sur son site Internet : "Des retards et des suppressions de trains peuvent survenir dans le trafic régional et à longue distance". Par mesure de précaution, la vitesse maximale des ICE a été limitée à 200 kilomètres par heure. Selon les chemins de fer, des collaborateurs se tenaient prêts dans les régions concernées, par exemple pour dégager les aiguillages ou assurer la sécurité du trafic aux passages à niveau. Des véhicules de déneigement et des locomotives lourdes étaient disponibles aux points stratégiques du réseau ferroviaire.

Sur les routes, la circulation était parfois lente, voire inexistante, le matin. La police a signalé de nombreux accidents dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière et en Sarre. Rien qu'à Constance, la police a recensé une trentaine d'accidents. À Fribourg, la police a également été appelée plus souvent pour des accidents de la route. Il y a eu des blessés isolés, mais la plupart du temps, les incidents se sont soldés par des dégâts matériels.

Les amateurs de sports d'hiver se réjouissent

Les amateurs de sports d'hiver se sont toutefois réjouis de l'abondance de neige blanche dans certaines régions du pays - par exemple dans les stations de sports d'hiver du Sauerland. Au cours des derniers jours froids, les canons à neige auraient déjà pu produire beaucoup de neige technique, par exemple à Winterberg. Si la neige naturelle vient s'y ajouter, c'est optimal pour les pistes, a fait savoir le carrousel des remontées mécaniques de Winterberg. "Les conditions ne pouvaient guère être meilleures". Les météorologues prévoient en outre quelques heures d'ensoleillement dans le Sauerland ce week-end./cht/DP/mis