Fraport AG est spécialisé dans la détention et l'exploitation de l'aéroport de Francfort. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion du trafic aérien (27,7%) : 70,6 millions de passagers et 2,1 Mt de cargaisons transportés en 2019. Le groupe propose parallèlement des prestations de sécurité, de gestion des transports intermodaux et des terminaux de l'aéroport ; - prestations de manutention et de services au sol (19,1%) : manutention d'avions et de bagages, prestations de billetterie, de contrôle et de transfert de passagers, etc. ; - location et vente d'actifs immobiliers d'entreprise (13,7%) : commerces (boutiques, restaurants, bars, etc.), bureaux, bâtiments logistiques, etc. ; - autres (39,5%) : essentiellement prestations aéroportuaires assurées dans plus de 30 aéroports dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (61,5%), Europe (15,9%), Asie (0,5%) et autres (22,1%).

Secteur Services aéroportuaires