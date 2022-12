Fraport : La valeur du jour en Europe Fraport en hausse après un nouveau contrat au Pérou

Lima Airport Partners (LAP), filiale du groupe allemand Fraport (+1,38% à 39,03 euros) depuis 2001, a signé un accord de financement de 1,250 milliard de dollars pour l'extension de l'aéroport international Jorge Chávez de Lima au Pérou. En plus de couvrir les coûts des travaux en cours, le nouveau financement servira à rembourser les 450 millions de dollars américains obtenus par LAP en 2020.Déjà achevée et en cours de livraison aux autorités péruviennes, l'extension du site comprend la deuxième piste, une nouvelle tour ATC pour une couverture complète de l'aérodrome agrandi, des voies de circulation, une station de lutte contre les incendies, plus d'autres installations auxiliaires.Le LAP a confié au consortium Inti Punku le rôle d'entrepreneur général pour la construction du nouveau terminal passagers, dont l'exploitation débutera en janvier 2025. Les travaux de construction concernent la nouvelle aérogare, ainsi que les principales infrastructures de soutien telles que les parkings pour avions, un complexe de services publics, des routes d'accès et un parking public.Le directeur financier de Fraport AG, le professeur Matthias Zieschang, salue " une transaction historique " soulignant que " ce développement d'infrastructures financé par des fonds privés souligne notre engagement en faveur de la concession de longue durée de l'aéroport de Lima et en faveur du Pérou ".Fraport a annoncé mi-décembre que l'aéroport de Francfort, son site principal, a accueilli quelque 4,1 millions de passagers en novembre 2022, soit une augmentation de 41,2 % par rapport à l'année précédente, et que son réseau mondial d'aéroports a également bénéficié d'une forte demande continue.