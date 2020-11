Fraport : en perte sur neuf mois en raison de la crise

04/11/2020 | 14:15

Fraport a annoncé mercredi qu'il avait accusé une perte nette de 537,2 millions millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en raison de la crise sanitaire qui a donné un coup de frein brutal à l'activité du secteur aérien.



L'opérateur aéroportuaire indique n'avoir accueilli que 16,2 millions de passagers à Francfort, sa principale plateforme, sur la période allant de janvier à septembre, ce qui correspond à une baisse d'activité de 70% d'une année sur l'autre.



La perte nette - qui se compare à un bénéfice net de 413,5 millions d'euros sur la même période de 2019 - s'explique notamment par une provision de 280 millions d'euros passée en vue de nombreuses suppressions d'effectifs.



Fraport prévoit en effet de supprimer jusqu'à 4000 postes d'ici à la fin de l'année 2021, une mesure qui devrait lui permettre d'économiser quelque 250 millions d'euros par an, rien qu'à l'aéroport de Francfort.



Pour ce qui concerne l'exercice 2020, le groupe déclare s'attendre à ce que le trafic à l'aéroport de Francfort chute de 70% pour n'atteindre que 18 ou 19 millions de passagers sur l'année.



L'action Fraport, dont la capitalisation boursière a fondu de plus de moitié depuis le début de l'année, perdait encore près de 2% mercredi sur le marché boursier allemand XETRA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.