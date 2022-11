Fraport : les résultats 2022 vus 'en haut de fourchette'

L'opérateur aéroportuaire allemand Fraport a annoncé mardi une hausse de 45% de son bénéfice opérationnel au titre du troisième trimestre, un résultat bien meilleur que ce qu'attendaient les analystes.



Son bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissement (Ebitda) a grimpé à 420,3 millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne 390 millions d'euros.



Cet indicateur revient ainsi à moins de 4% de son niveau du troisième trimestre 2019, c'est-à-dire avant l'apparition de la pandémie, fait remarquer le groupe dans un communiqué.



L'exploitant d'aéroports explique avoir tiré parti de la vigueur de ses activités à l'international, qui ont généré 62% de son résultat courant au cours du trimestre.



Le bénéfice net s'est, lui, accru de 47% à 151,2 millions de dollars, un niveau cette fois inférieur aux prévisions du consensus.



Le chiffre d'affaires a progressé de 46% à 925,6 millions d'euros sous l'effet des projets d'expansion de ses filiales dans le monde.



Pour 2022, Fraport dit toujours viser un Ebitda compris entre 850 et 970 millions d'euros, mais dit désormais prévoir une performance située 'en haut de fourchette'.



L'action réagissait peu à ces annonces mardi matin en Bourse de Francfort, signant un gain de l'ordre de 0,6% au bout de deux heures de cotations.



