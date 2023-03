Fraport : un bénéfice net de 166,6 ME en hausse de 81,5%

En 2022, la forte demande de voyages a stimulé tous les chiffres financiers clés du groupe. Le bénéfice net a augmenté de 81,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 166,6 millions d'euros, dépassant ainsi les prévisions de Fraport.



Les revenus ajustés du groupe ont augmenté de 50,6 % pour atteindre 2,86 milliards d'euros. L'EBITDA du groupe (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 36,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,03 milliard d'euros.



Grâce à cette nette augmentation, le ratio de la dette nette sur l'EBITDA s'est amélioré pour atteindre une valeur de 6,9 (contre 8,4 en 2021).



Pour l'année en cours, Stefan Schulte, directeur général de Fraport, prévoit que le trafic de passagers augmente encore d'environ 15 à 25 pour cent par rapport à 2022. L'EBITDA du groupe devrait se situer entre 1 040 et 1 200 millions d'euros environ.



Le résultat du groupe devrait se situer dans une fourchette d'environ 300 millions d'euros à 420 millions d'euros. Le ratio dette nette/EBITDA pour 2023 devrait se maintenir au niveau de 2022, en raison des investissements continus réalisés pour les mesures d'expansion.



