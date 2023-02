L'aéroport de Francfort commence l'année avec plus de passagers

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un an après le deuxième hiver Corona, le trafic passagers de l'aéroport de Francfort a fortement augmenté en janvier. L'exploitant de l'aéroport Fraport a enregistré près de 3,7 millions de passagers, soit 65,5 pour cent de plus qu'un an auparavant, a-t-il annoncé lundi à Francfort. Comme d'habitude, le nombre de passagers a donc été inférieur aux presque 4 millions du mois de décembre précédent. Par rapport au niveau de janvier 2019, avant la pandémie de Corona, le retard était de 21,3 pour cent. En décembre, le nombre de passagers n'était toutefois inférieur que de 18,4 pour cent à celui du même mois de 2019.

Au cours de l'année écoulée, l'aéroport s'était remis en grande partie de l'effondrement des affaires lors de la crise Corona. Le nombre de passagers a presque doublé par rapport à 2021 pour atteindre environ 48,9 millions. L'aéroport est toutefois resté très loin du niveau record de plus de 70 millions de passagers atteint en 2019.

En ce qui concerne l'activité cargo, l'aéroport de Francfort a enregistré un net recul en janvier. En effet, 138 457 tonnes de fret et de courrier aérien ont été traitées, soit 19,4 % de moins que l'année précédente à la même période./stw/men