Les activistes climatiques du groupe "Dernière génération" ont interrompu le trafic aérien de l'aéroport de Francfort pendant quelques heures en organisant une nouvelle manifestation.

Entre-temps, les quatre pistes de décollage et d'atterrissage ont été rouvertes et l'activité a été relancée, a déclaré jeudi matin un porte-parole de l'exploitant Fraport. Environ 1400 vols au total étaient prévus au-dessus de Francfort. "Jusqu'à présent, il y a eu environ 140 annulations de vols", a expliqué le plus grand aéroport d'Allemagne. Il faut également s'attendre à des retards dans le déroulement des opérations pour le reste de la journée. "Les passagers sont invités à vérifier le statut de leur vol sur les sites internet des compagnies aériennes avant d'arriver à l'aéroport".

Le groupe "Dernière génération" a déclaré que six activistes avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport à travers une clôture grillagée et avaient bloqué les pistes en différents points tôt dans la matinée. Il a publié à cet effet la photo d'un militant qui s'est apparemment collé et tient une banderole sur laquelle on peut lire "Le pétrole tue". Mercredi dernier, des activistes climatiques du groupe avaient temporairement bloqué le trafic aérien à l'aéroport de Cologne/Bonn en organisant une manifestation similaire le matin.

Dans un communiqué, le groupe "Dernière génération" a réitéré sa demande de la veille au gouvernement allemand de "participer à l'élaboration et à la signature d'un accord international juridiquement contraignant qui réglemente l'élimination progressive du pétrole, du gaz et du charbon dans le monde d'ici 2030". Les six manifestants ont découpé des ouvertures dans le grillage de l'aéroport de Francfort à l'aide de petites pinces et se sont rendus à pied, à vélo et en skateboard à différents endroits autour des pistes de décollage et d'atterrissage, selon le communiqué. Cette action s'inscrit dans le cadre de protestations internationales en Allemagne, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, au Canada, en Suède, en Finlande, en Espagne et en Norvège, a-t-il ajouté.

