L'association des aéroports : la saison actuelle des voyages sera nettement meilleure

FRANCFORT (dpa-AFX) - Peu avant le début de la vague de voyages d'été, les représentants des aéroports et de l'industrie du voyage sont confiants dans le fait qu'un chaos aérien comme celui de l'année dernière ne se reproduira pas. Selon l'association des aéroports ADV, les aéroports ont entre autres amélioré leurs processus et recruté du personnel. La saison actuelle des voyages se déroulera nettement mieux, mais la gestion des heures de pointe sera exigeante selon les aéroports et les processus, prévoit Ralph Beisel, directeur général de l'ADV.

De son point de vue, le déroulement en grande partie sans problème des vacances de Pâques n'était qu'une première mise à l'épreuve. "Ce n'est qu'au cours des mois d'été, lorsque les terminaux, les aires de trafic et l'espace aérien contrôlé par le contrôle aérien seront soumis en permanence à de fortes charges, que l'on pourra constater la pleine efficacité des processus", a déclaré Beisel. L'association des aéroports table sur près de 42 millions de passagers en juillet et août, soit une augmentation d'environ 16,4 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon les estimations du président de la Fédération allemande du voyage (DRV), Norbert Fiebig, les différents acteurs "ont déjà mis beaucoup de choses en place pour garantir un trafic aérien sans problème pendant la période principale des vacances". Il est donc plutôt optimiste. L'été dernier, le manque de personnel des compagnies aériennes et des aéroports avait notamment provoqué des situations parfois chaotiques avec de longs temps d'attente à l'enregistrement et des problèmes avec les bagages.

L'exploitant de l'aéroport de Francfort, Fraport, a déclaré que la situation restait difficile. "Mais nous sommes prudemment optimistes pour les mois d'été à venir, en collaboration avec nos partenaires, afin de garantir une exploitation stable à FRA avec les temps d'attente habituels en période de vacances". Fraport met en œuvre un grand nombre de mesures et a embauché du personnel. L'année dernière, 2500 nouveaux collaborateurs ont été recrutés dans le secteur de l'assistance au sol (Ground Handling), qui comprend également l'approvisionnement des avions en carburant et la restauration. Pour cette année, environ 850 autres devraient suivre au cours du premier semestre./mar/DP/zb