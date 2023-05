L'exploitant d'aéroport Fraport tient à nouveau son assemblée générale en ligne

FRANCFORT (dpa-AFX) - Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, tiendra à nouveau son assemblée générale par vidéoconférence ce mardi (9h00). Le conseil d'administration et le conseil de surveillance se réuniront dans un bâtiment de l'aéroport de Francfort, alors que les actionnaires n'ont pas le droit d'y assister.

Dans son discours publié à l'avance, le président du directoire Stefan Schulte a souligné le fort développement des activités à l'étranger, qui se rétablissent plus rapidement que la plate-forme nationale après le choc Corona. Le groupe MDax, contrôlé par le Land de Hesse et la ville de Francfort, attend les premiers retours après des investissements de plusieurs milliards de la Grèce et du Brésil.

En 2022, les activités à l'étranger ont généré plus de la moitié du bénéfice d'exploitation du groupe (Ebitda). Les actionnaires devront probablement renoncer à un dividende pour 2022, tout comme pour l'année en cours. La raison en est, selon Schulte, le niveau d'endettement élevé de l'entreprise.

La construction d'un troisième terminal et la modernisation des terminaux existants sont au centre des préoccupations de la plate-forme de Francfort. L'entreprise doit faire des efforts considérables pour recruter suffisamment de personnel après le ralentissement de Corona. Selon Schulte, des programmes ont été mis en place à cet effet./ceb/DP/ngu