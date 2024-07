BERLIN (dpa-AFX) - Le cabinet fédéral allemand a décidé de renforcer la loi sur la sécurité aérienne afin de dissuader les militants radicaux pour le climat et d'autres perturbateurs de mener des actions dangereuses dans les aéroports. "Ceux qui pénètrent dans l'enceinte des aéroports, se collent sur les pistes et entravent ainsi massivement le trafic aérien, ne risquent pas seulement leur propre vie", a déclaré la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD). De tels incidents sont également dangereux pour de nombreuses personnes non concernées. Le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) a déclaré : "Je compte sur ce renforcement de la loi pour dissuader les activistes et éviter les perturbations pendant la période de pointe actuelle des voyages".

Le cœur de la réforme prévue, sur laquelle le Bundestag doit encore se prononcer, est la création d'une nouvelle disposition qui sanctionne "l'intrusion intentionnelle et non autorisée", entre autres sur le tarmac et les pistes de décollage et d'atterrissage - et ce, si la sécurité du trafic aérien civil s'en trouve affectée.

Toute personne coupant une clôture et bloquant une piste de décollage sera passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende. La tentative sera également punissable. Jusqu'à présent, seule une amende était due dans de tels cas. L'intrusion intentionnelle et non autorisée dans la partie de l'aéroport que les spécialistes appellent "côté piste" sera désormais punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans si une personne est en possession d'une arme ou de substances toxiques ou si l'objectif est de faciliter ou de dissimuler une autre infraction.

Des actions non autorisées de militants pour le climat ont eu lieu notamment dans les aéroports de Munich et de Berlin-Brandebourg /abc/DP/nas.