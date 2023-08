ATHENES (dpa-AFX) - La meilleure année touristique pour la Grèce se situe juste avant la pandémie de coronavirus. En 2019, les Grecs ont reçu, accueilli et hébergé quelque 33 millions de touristes, ce qui a permis au pays de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards d'euros - un record. La tension monte maintenant : la Grèce va-t-elle battre ces chiffres cette année ? Différentes enquêtes le laissent supposer, comme les données de l'autorité européenne de sécurité aérienne Eurocontrol. Selon ces données, les arrivées et les départs de la deuxième semaine d'août ont par exemple été supérieurs de 9 % à ceux de la même semaine de 2019.

Aucune comparaison ne vaut la peine avec les années Corona - c'est également l'avis de la Banque nationale de Grèce (BNG), qui prend également 2019 comme référence. Dans leur dernière analyse du tourisme de l'année en cours, les banquiers font état d'un trimestre de printemps exceptionnellement réussi, les arrivées ayant dépassé de 10 % celles de la période concernée en 2019. En comparaison, les recettes ont même augmenté de 19 %, soit 2,8 milliards d'euros.

Ce démarrage dynamique ainsi qu'une tendance à la hausse de la popularité de la Grèce par rapport à des concurrents comme l'Espagne et la Turquie sont les conditions préalables à un nouveau record de visiteurs, notent les spécialistes.

Les chiffres actuels de Fraport le confirment également - l'exploitant de l'aéroport de Francfort est responsable de 14 aéroports régionaux grecs, dont Thessalonique, Chania en Crète, Zakynthos, Skiathos et Santorin. Selon Fraport, le nombre de passagers dans les aéroports concernés entre janvier et juillet 2023, avec un total de près de 18 millions de visiteurs, était supérieur de 10,5 pour cent à celui des sept premiers mois de l'année record 2019.

Année record ou pas, le changement climatique, les vagues de chaleur et de sécheresse de plus en plus longues et les incendies de forêt et de brousse qui s'en trouvent renforcés inquiètent également l'industrie touristique grecque - notamment depuis les violents incendies qui ont ravagé le sud-est de l'île touristique de Rhodes fin juillet. En l'espace de quelques heures, 20 000 touristes ont dû être évacués de leur hôtel pour se mettre à l'abri, car les flammes se rapprochaient de plus en plus.

Jusqu'à présent, l'hospitalité grecque a été plus forte que le risque d'incendie de forêt, mais des changements sont également à l'ordre du jour, écrivent les experts en tourisme de la Banque nationale grecque. Il y aura une "réorganisation de la carte touristique", la dépendance vis-à-vis de la haute saison diminuera, car certains clients éviteront à l'avenir les mois chauds de juillet et d'août et se rendront tôt ou tard dans le pays.

C'est pourtant ce que souhaitent depuis longtemps les ministres du tourisme actuels et passés, qui encouragent depuis des années les touristes à visiter la Grèce en dehors de la haute saison. Les hôtels et les pensions sont alors moins chers, les lieux populaires moins fréquentés - et les personnes employées dans le secteur du tourisme peuvent travailler davantage.

Ce qu'ils font déjà de toute évidence : Pour l'année en cours, les analystes de la NBG prévoient une augmentation de cinq pour cent du nombre de visiteurs par rapport à l'année record 2019 et un chiffre d'affaires pouvant atteindre 21 milliards d'euros, contre environ 18 milliards d'euros à l'époque./axa/DP/stk