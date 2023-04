Le trafic passagers de l'aéroport de Francfort en nette hausse

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort a nettement augmenté avec le début de la période des voyages de Pâques, malgré une grève d'une journée. L'exploitant de l'aéroport Fraport a enregistré près de 4,3 millions de passagers en mars sur la plus grande plate-forme aérienne d'Allemagne, soit 860 000 de plus qu'en février, a-t-il annoncé lundi à Francfort. Sans la journée de grève dans la fonction publique, il y aurait eu environ 160 000 passagers de plus, a-t-on précisé. Par rapport à mars 2022, qui était encore marqué par la pandémie Corona, la croissance s'est élevée à 45,4 pour cent. Le volume de passagers était encore inférieur de 23,5 pour cent à celui de mars 2019, l'année précédant la pandémie Corona.

Dans l'activité cargo, le volume de fret et de courrier aérien a de nouveau baissé en mars. Avec 163 581 tonnes, il était inférieur de 7,9% à celui de l'année précédente et de 17,7% à celui d'avant la crise Corona en mars 2019./stw/men