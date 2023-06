Les aéroports signalent jusqu'à présent peu de conséquences dues à l'exercice de l'armée de l'air

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - L'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023" n'a pour l'instant que peu de conséquences pour les passagers des aéroports de Francfort et de Berlin-Brandenburg. Mardi, le trafic aérien du plus grand aéroport d'Allemagne, celui de Francfort-sur-le-Main, était jusqu'à présent "globalement stable", a déclaré une porte-parole de la société d'exploitation Fraport. Sur les quelque 1280 mouvements d'avions prévus mardi, un nombre à deux chiffres de vols a été affecté par des retards ou des annulations.

A l'aéroport de Berlin-Brandenburg, l'exercice de l'armée de l'air a entraîné un décollage et un atterrissage en dehors des heures d'exploitation habituelles. C'est ce qu'a indiqué l'aéroport mardi sur demande. En fait, les vols réguliers sont exclus de l'aéroport BER pendant la nuit, de 0 à 5 heures, et aucun vol régulier n'est autorisé de 23h30 à 24h00 et de 5h00 à 5h30. Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu un décollage à 23h32 et un atterrissage à 0h12.

Le manover "Air Defender 2023", qui a débuté lundi, est le plus grand exercice de l'armée de l'air depuis la création de l'OTAN. Jusqu'au 23 juin, 25 nations ainsi que l'OTAN participent à cet exercice sous commandement allemand. Selon les indications de la Bundeswehr, environ 10 000 soldats et 250 avions y participent. Trois espaces aériens en Allemagne sont directement concernés par l'exercice : au-dessus de certaines parties de l'Allemagne du Nord et de la mer du Nord, de certaines parties de l'Allemagne de l'Est et de la mer Baltique ainsi que de certaines parties du sud-ouest de l'Allemagne.

Dans le cadre de la manœuvre, certains experts avaient craint des répercussions sensibles sur le trafic aérien de passagers. Le lancement d'"Air Defender 2023" lundi n'a pas provoqué de chaos dans les aéroports.

L'association du transport aérien BDL a toutefois fait référence au "nombre relativement faible de vols militaires" au début de l'exercice de l'armée de l'air. "Nous partons du principe que les jours suivants, les perturbations du trafic aérien civil augmenteront, notamment avec des retards en soirée", avait déclaré le directeur général Matthias von Randow.