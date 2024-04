Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un fournisseur de services aéroportuaires basé en Allemagne, propriétaire et exploitant d'aéroports. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, la vente au détail et l'immobilier, l'assistance en escale et les activités et services externes. Le secteur de l'aviation propose la gestion du côté piste et des terminaux, des services de sécurité et de sûreté d'entreprise et la gestion de la sécurité aéroportuaire ; le secteur de la vente au détail et de l'immobilier propose des espaces commerciaux et des propriétés ; le secteur de la manutention au sol propose une large gamme de services au sol, et le secteur des activités et services externes propose des investissements et une gestion globale, une gestion intégrée des installations, des services d'information et de télécommunication et une gestion de l'infrastructure d'entreprise.

Secteur Services aéroportuaires