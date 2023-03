Les ministres des Transports veulent mettre fin au chaos des contrôles des passagers aériens

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Juste avant les vacances de Pâques, les ministres des Transports des Länder discuteront la semaine prochaine d'un contrôle plus fluide des passagers dans les aéroports. Les Länder ont proposé à l'Etat fédéral de confier aux aéroports la responsabilité des contrôles de sécurité, a déclaré le président de la conférence des ministres des Transports, le chef du département de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Oliver Krischer (Verts), à l'agence de presse allemande à Düsseldorf. Le gouvernement fédéral a ouvert la voie à cette mesure.

La conférence de deux jours qui se tiendra à Aix-la-Chapelle en milieu de semaine (22 et 23 mars) sera l'occasion de faire le point sur la situation. Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), participera également à la conférence, a déclaré Krischer.

Ces dernières années, c'est en principe le gouvernement fédéral qui était responsable du contrôle des passagers dans les aéroports, sauf en Bavière. Mais pendant les années de la pandémie de Corona, il s'est avéré que les structures de la police fédérale n'étaient pas adaptées à l'afflux de passagers. Cela a donné lieu à des scènes désagréables et à de longs temps d'attente, en particulier pendant les périodes de vacances. Des changements sont désormais possibles, de sorte que de telles situations ne devraient plus se produire à l'avenir, a déclaré M. Krischer.

L'exploitant de l'aéroport de Francfort , Fraport, gère déjà lui-même l'intervention des agents de sécurité privés depuis le début de l'année ; la police fédérale assure encore la surveillance en matière de sécurité. Les aéroports de Düsseldorf, Cologne/Bonn, Hanovre et Stuttgart ont également manifesté leur intérêt, parmi d'autres, pour gérer eux-mêmes le contrôle des passagers, a rapporté le président de la conférence des ministres des Transports.

Outre le billet à 49 euros, de nombreux autres sujets sont à l'ordre du jour. Les villes ont notamment besoin d'une plus grande liberté d'action en ce qui concerne la délimitation des zones 30 et le financement des transports publics. Une alliance de 400 villes demande plus de flexibilité, a déclaré Krischer.

Après que le Bundestag a créé la base légale pour un ticket à 49 euros, il reste de nombreuses autres questions à résoudre au sein de la VMK, a déclaré Krischer. Il est également souhaitable que la structure tarifaire autour du Deutschland-Ticket soit aussi uniforme que possible, par exemple en ce qui concerne le ticket étudiant ou la manière de traiter le transport des vélos.

Le ticket à 49 euros doit être valable à partir du 1er mai dans toute l'Allemagne. Il s'agira d'un abonnement numérique résiliable mensuellement. En fait, le Deutschlandticket ne prévoit pas le transport d'autres personnes, d'animaux ou de vélos - mais dans certaines régions, les autorités de transport veulent l'autoriser ou proposer des billets supplémentaires spéciaux qui ne seraient alors valables que dans ces régions./beg/DP/zb