FRANCFORT (dpa-AFX) - Le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort est sorti un peu plus de son creux de Corona en juillet, mois de vacances. Pour la première fois depuis la pandémie Corona, l'exploitant de l'aéroport Fraport a compté plus de 6 millions de passagers dans la plus grande plaque tournante de l'aviation allemande, comme il l'a annoncé vendredi à Francfort. C'était près de 20 pour cent de plus qu'un an auparavant et encore 13 pour cent de moins qu'avant la pandémie de juillet 2019. La reprise se poursuit donc : en mai, le retard par rapport à 2019 était de 17,5 pour cent, en juin de 15,6 pour cent.

Dans l'activité cargo, le volume de fret et de courrier aérien a de nouveau augmenté en juillet après une longue période de recul. Au total, 164 503 tonnes ont été traitées à Francfort, soit un peu plus de deux pour cent de plus qu'un an auparavant./stw/jha/