Pneu d'avion endommagé - Francfort ferme sa piste d'atterrissage rénovée

(Nouveau : Détails)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Mauvaise surprise à l'aéroport de Francfort : après seulement quelques heures d'exploitation, la piste d'atterrissage nord-ouest fraîchement rénovée a dû être refermée. Peu après l'ouverture mercredi, la Lufthansa s'était plainte d'une usure massive des pneus de ses avions après l'atterrissage. De nombreux caoutchoucs ne seraient même plus utilisables, de sorte que l'on n'y atterrirait plus pour des raisons de sécurité.

Au cours des deux dernières semaines, la piste en béton de 2800 mètres de long a d'abord été nettoyée des traces de caoutchouc et, pour la première fois à Francfort, elle a été dotée d'une surface antidérapante spéciale. Selon le fabricant "Possehl Spezialbau" de Rhénanie-Palatinat, le revêtement "Fl8Safe" en résine époxy et gravillons est nettement plus adhérent et plus durable que l'asphalte traditionnel. Même par temps extrême, la surface semble encore sèche grâce au drainage efficace et permet aux avions d'atterrir en toute sécurité avec des distances de freinage courtes.

Fl8safe" devrait également permettre de réduire d'environ 40 pour cent la surface d'usure inévitable du caoutchouc à l'atterrissage. Lors des contrôles effectués après l'atterrissage, la Lufthansa a apparemment constaté le contraire. "Il y a une abrasion massive des pneus à l'atterrissage et une accumulation de pneus qui ne sont plus utilisables après l'atterrissage", peut-on lire dans un mémo interne cité par le portail "Aero.de". Possehl n'a pas répondu dans un premier temps à une demande de commentaire.

L'exploitant de l'aéroport Fraport a immédiatement réagi jeudi en fermant la piste jusqu'à nouvel ordre. Après une enquête, Fraport a envoyé des rouleaux sur la piste "Nordwest" afin de lisser le revêtement. "Cela permet en fin de compte de simuler des atterrissages", a expliqué un porte-parole de l'entreprise. Il n'est pas possible de prévoir à quelle vitesse la piste sera remise en service.

Le revêtement a certes été posé pour la première fois à Francfort, mais il a été testé dans d'autres aéroports européens, a expliqué un porte-parole de Fraport. Les prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en matière de pistes sont toutes respectées. Le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit s'est exprimé de manière positive sur les "revêtements anti-dérapage" qui rendent les atterrissages nettement plus sûrs. On ressent très nettement le ralentissement, a déclaré le pilote et porte-parole de VC Matthias Baier.

La piste d'atterrissage nord-ouest - ouverte seulement en 2011 par la chancelière de l'époque Angela Merkel (CDU) - est en fait nécessaire de toute urgence pour le trafic touristique estival à venir, qui devrait atteindre certains jours le niveau d'avant Corona. Le plus grand aéroport allemand dispose certes de deux autres pistes de décollage et d'atterrissage ainsi que d'une piste exclusivement réservée aux décollages. Mais cette piste "18 West" doit être fermée pour des raisons de sécurité en cas de vent du nord plus fort, de sorte que des goulets d'étranglement sensibles menacent. Jeudi, l'exploitation était réglée selon Fraport.

Pendant les deux semaines de rénovation de la piste, la limite supérieure des mouvements aériens dans le système aéroportuaire a été réduite de 94 à 84 par heure. Le contrôle aérien allemand à Langen s'attend toujours à des retards importants si la piste nord-ouest devait rester fermée. Au cours des deux dernières semaines, l'aéroport de Francfort a déjà connu des retards importants, allant jusqu'à 30 000 minutes par jour, pendant les travaux. Environ 120 vols ont été annulés durant cette période. Fraport a déjà demandé aux passagers de s'informer sur le statut de leurs vols./ceb/DP/ngu