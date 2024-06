Fras Le SA est une société basée au Brésil dont l'activité principale est la fabrication de matériaux de friction. La société se concentre sur la conception, la production, la commercialisation, l'exportation et l'importation de matériaux de friction pour les systèmes de freinage des véhicules à moteur. La gamme de produits de la société comprend des garnitures d'embrayage, des garnitures de frein, des sabots de frein et des plaquettes de frein pour les camions, les autobus, les voitures, les tracteurs, les métros, les ascenseurs et les avions, entre autres. Le portefeuille de marques de la société comprend Fras-le et Lonaflex. Ses activités sont divisées en deux secteurs : Automakers, qui propose des produits pour le marché de l'automobile, et Replacement, qui fournit des matériaux de friction pour le marché des pièces détachées. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique du Sud. La société est contrôlée par Randon SA Implementos e Participacoes.